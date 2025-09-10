Data publicării:

Mihai Daraban (CCIR), în dialog cu reprezentanții The Heritage Foundation privind dezvoltarea economică regională

Categorie: Economie

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), dl Mihai Daraban, a avut, în data de 9 septembrie a.c., o întâlnire oficială cu reprezentanții The Heritage Foundation, în cadrul căreia s-au purtat discuții strategice privind parteneriatul româno-american pe componenta economică internă și regională de dezvoltare.

Un punct important al acestei întâlniri l-a reprezentat cunoașterea posibilităților de dezvoltare și interconectare zonală a portului Constanța, precum și potențialul acestuia de a deveni un hub strategic pentru piețele europene și cele din Asia și Orientul Mijlociu. De asemenea, au fost discutate oportunitățile în ceea ce privește investițiile în modernizarea și extinderea infrastructurii portuare.

„Întâlnirea cu reprezentanții The Heritage Foundation marchează un moment important pentru dezvoltarea economică a regiunii noastre. Am fost impresionat de interesul partenerilor americani pentru dezvoltarea și modernizarea Portului Constanța, precum și pentru ceea ce înseamnă Dunărea navigabilă. Portul Constanța reprezintă poarta României către lumea maritimă globală, iar potențialul său de dezvoltare și interconectare regională este imens.

Prin dialogul cu parteneri strategici precum The Heritage Foundation, putem construi o viziune comună pentru dezvoltarea acestor coridoare economice vitale, de care să beneficieze nu doar România, ci întreaga regiune Sud-Est Europeană. Acest parteneriat româno-american pe componenta economică internă și regională reprezintă un pas important către consolidarea poziției noastre geostrategice și către crearea de noi oportunități pentru dezvoltarea economică sustenabilă", a declarat președintele CCIR, Mihai Daraban.

