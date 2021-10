Mihaela Rădulescu, despre relația cu Elan Schwartztenberg, la 13 ani de la DIVORȚ: Mereu vom fi o FAMILIE

Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner formează de nouă ani unul dintre cele mai solide și apreciate cupluri din showbiz. Chiar dacă nu s-au căsătorit, asta nu i-a împiedicat să fie într-o relație, iar vedeta a spus că au ajuns la vârsta la care știu ce vor de la viață, așa să lipsa unei hârtii nu-i oprește să se iubească.

În ceea ceea ce privește relația pe care o are cu Elan Schwartztenberg, deși au trecut mai bine de 13 de ani când s-au despărțit, Mihaela Rădulescu susține că încă formează o familie și asta de dragul fiului lor, Ayan.

Vedeta a vorbit deschid despre fostul ei soț, dacă a existat sau nu o tentativă de împăcare după divorț și cum se înțeleg în acest moment.

Totul vine după ce, recent, Mihaela Rădulescu a spus că uneori regretă că Ayan nu a crescut într-o familie funcțională, cu părinți care să aibă o relație de iubire și că și-ar fi dorit să nu destrame căsătoria cu Elan Schwartzenberg.

"În a doua săptămână în Monaco merg în parc cu copilul. Atunci am realizat că copilul meu este liber.

Recunosc că mi-ar fi plăcut să fi avut mai multă înțelepciune și să nu destram căsătoria cu tatăl copilui. Are legătura cu copilul. Mi-aș fi dorit ca el să crească în bula asta, unde mama și tata sunt prezenți mereu", a declarat ea, în podcastul găzduit de Amalia Enache.

A încercat să se împace cu Elan Schwartztenberg?

"Copilul nostru a avut și are parte de un tată minunat, în toate sensurile. Faptul că am știut să fim „familie" chiar și după divorț a fost cel mai bun sentiment cu care a crescut Ayan. Nimic altceva nu mai contează. Fiecare are viața lui, dar mereu vom fi familie în viața copilului nostru", a declarat Mihaela Rădulescu pentru viva.ro

De ce nu-și dorește Felix Baumgartner copii cu Mihaela Rădulescu

Într-un interviu recent, Mihaela Rădulescu a dezvăluit motivul pentru care nu are și nu va avea niciodată copil cu iubitul său Felix Baumgartner.

Aceasta a mărturisit că, de fapt, Felix este cel care nu-și dorește acest lucru.

Iubitul vedetei este un mare împătimit al sporturilor extreme și practicându-le de ani buni, i-a explicat Mihaelei că nu poate să-și asume riscul de a avea un copil, având la rândul său o meserie foarte riscantă.

Mihaela Rădulescu a mai explicat în cadrul unei emisiuni TV că viața de cuplu pe care o trăiește alături de Baumgartner este destul de agitată, cei doi fiind mereu activi și plecați mai tot timpul, motiv pentru care un copil nu ar putea să-și facă apariția în viața lor.

"Am fost cu Felix în elicopter când s-a dat așa peste cap, este foarte tare senzația. Ăla e jobul lui, el în fiecare zi se urcă în elicopter și face show-uri aviatice. Da, de aceea nu a dorit să aibă copii, pentru că munca pe care o face el este riscantă și s-a temut… Am fost în turneu pe la show-uri aviatice. În ultimele 2 săptămâni am fost la show-uri aviatice unde toaleta era în câmp și după viața asta de cazarmă, apoi m-am trezit ca merg la castel în Londra. Așa trăiesc de când sunt cu băiatul asta.

Există tot felul de figuri aviatice. Suntem de opt ani împreună. Se fac 9 ani de când a sărit din stratosferă. El așteaptă ca cineva să bată recordul lui, el nu vrea să îsi bată propriul record. Acum iar pregătește o dementă absolută pentru la anul, ceva în stilul lui, sunt ușor siderată, panicată nu mai sunt de mult, de când sunt cu el", a declarat Mihaela Rădulescu în cadrul unei emisiuni TV.