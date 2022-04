Metallica donează 500.000 de dolari pentru refugiații ucraineni

Trupa rock Metallica a donat 500.000 de dolari (382.000 de lire sterline) pentru a ajuta la hrănirea refugiaților ucraineni. Fundația All Within My Hands, înființată de legendele rock, a anunțat ieri (4 aprilie) că face o donație către World Central Kitchen, care oferă mese celor care au fugit din Ucraina ca urmare a invaziei Rusiei, scrie revista NME.

„Munca pe care o face bucătarul José Andrés și bucătarii dedicați de la World Central Kitchen în prima linie, într-o criză umanitară, este incredibilă. Suntem inspirați și mândri să le susținem echipele, prezente în șase țări europene, care servesc milioanele de ucraineni care au fost forțați să-și părăsească casele”, a spus toboșarul Lars Ulrich, despre donație.

Ulrich a continuat: „WCK reprezintă tot ceea ce Metallica și Fundația noastră All Within My Hands reprezintă, oferind mese cu demnitate și speranță în întreaga lume”.

World Central Kitchen a fost fondată de bucătarul José Andrés pentru a oferi „mese ca răspuns la crizele umanitare, climatice și comunitare”.

Trupa a spus că ar dori să strângă și mai mulți bani pentru cauză, cu un obiectiv de 1 milion de dolari în următoarele două luni. Pentru a ajuta la atingerea obiectivului, Metallica vinde un nou tricou conceput de artistul Andrew Cremeans. Toate încasările se vor duce către campania #ChefsForUkraine a World Central Kitchen.

Our friend @Andrew_Cremeans has donated a new, incredible design for the @AWMHFoundation’s #MonthsOfGiving2022 t-shirt! Proceeds from the sale of this shirt go to @WCKitchen’s #ChefsForUkraine campaign.



Pre-order yours ➡️ https://t.co/zdIbL3sDtN#AWMH #MetallicaGivesBack #WCK pic.twitter.com/GZE0NJVk6U