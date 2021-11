Mesajul lui Bogdan Aurescu la Washington, la consultările cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, are astăzi, 8 noiembrie, la Washington D.C., consultări politice bilaterale cu secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, în cadrul vizitei pe care ministrul român de externe o efectuează în Statele Unite ale Americii, în perioada 8-9 noiembrie 2021, la invitaţia omologului american.



Înaintea consultărilor politice, ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a făcut declaraţii de presă împreună cu omologul său american, secretarul de stat Antony Blinken, la sediul Departamentului de Stat.



Vizita marchează totodată deschiderea oficială a celei de-a şaptea reuniuni a Dialogului Strategic România - SUA pentru implementarea Declaraţiei comune pentru Parteneriatul Strategic pentru secolul XXI între România şi Statele Unite ale Americii din 2011.

Mesajul lui Bogdan Aurescu:



"Mulţumesc mult, domnule secretar de stat, dragă Tony,



Este o plăcere să mă întorc la Washington, pentru o rundă substanţială de consultări politice, marcând, totodată, astfel deschiderea unei noi sesiuni a Dialogului Strategic România-SUA, care va avea loc mâine.



Vizita mea şi Dialogul Strategic se desfăşoară la momentul potrivit şi au o valoare simbolică, întrucât anul acesta aniversăm 10 ani de la adoptarea de către ţările noastre a Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI şi de la încheierea de către ţările noastre a Acordului privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice. Pentru mine, personal, acestea au o semnificaţie specială, întrucât am fost negociatorul-şef pentru ambele documente.



Mai mult decât atât, anul viitor, în 2022, vom marca 25 de ani de la lansarea Parteneriatului nostru Strategic.



Toate aceste momente ne reamintesc că trebuie să fim mai ambiţioşi şi mai hotărâţi să aprofundam şi să extindem Parteneriatul nostru Strategic. Am realizat multe, dar nu ne oprim aici.



Consultările de astăzi vor avea pe agendă teme foarte importante pentru cooperarea noastră în plan bilateral şi multilateral.



În primul rând, vom discuta despre aprofundarea cooperării noastre excelente politice şi de securitate. Voi sublinia importanţa coordonării strânse în cadrul negocierilor asupra Noului Concept Strategic al NATO, a continuării consolidării posturii de descurajare şi apărare pe întreg Flancul Estic, în special în regiunea Mării Negre, şi, de asemenea, a creşterii prezenţei americane în regiune şi în România.



În al doilea rând, vom discuta despre cooperarea în domeniul economiei şi energiei, voi menţiona necesitatea mai multor investiţii americane şi a creşterii implicării SUA în proiecte regionale strategice de interconectare, precum Rail2Sea şi Via Carpathia. Aţi menţionat cooperarea în domeniul nuclear şi cred că aceasta creşte, devine un nou pilon al Parteneriatului nostru Strategic, şi nu mă refer doar la proiectul de la Centrala de la Cernavodă, ci şi la programul privind Reactoarele Modulare Mici.



Voi menţiona aderarea României la OCDE şi mulţumesc, Tony, pentru sprijinul SUA pentru extinderea organizaţiei.



Nu în ultimul rând, mă voi referi la un obiectiv de mare importanţă pentru cetăţenii români, şi anume accederea României în Programul Visa Waiver. Sper că vom putea identifica modalităţi concrete pentru a înregistra progrese în acest dosar foarte important.



Susţinem puternic eforturile SUA de a reuni democraţiile lumii în jurul obiectivului comun de consolidare a valorilor democratice, cu prilejul apropiatului Summit al Democraţiilor, inclusiv în contextul Preşedinţiei României a Comunităţii Democraţiilor.



Voi reitera astăzi, şi o fac şi în aceste momente, susţinerea fermă a României pentru parteneriatul transatlantic şi pentru rezilienţa strategică transatlantică, întrucât consider că acestea sunt elemente-cheie pentru a asigura pacea, stabilitatea şi prosperitatea durabile, în Europa şi la nivel global.



Domnule secretar de stat, dragă Tony, SUA poate conta pe România, care este unul dintre cei mai puternici aliaţi şi parteneri ai SUA, la nivel european şi transatlantic. Aştept cu nerăbdare discuţiile de azi."



Secretarul de stat Antony Blinken: România poate conta pe SUA! Mulţumesc, Bogdan!