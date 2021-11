Meghan Markle își cere scuze în fața instanței. GAFA Ducesei și ce a încercat să nege

Meghan Markle și-a cerut scuze în fața unei instanțe de judecată, deoarece a uitat că a rugat un consilier să-i informeze pe autorii unei biografii despre ea, relatează BBC. Ea a negat că a indus în eroare în mod intenționat Înalta Curte, după ce, în apel, fostul ei purtător de cuvânt a furnizat informații autorilor cărții Finding Freedom.

Jason Knauf a spus în instanță că Meghan i-a oferit puncte de informare pe care le-a împărtășit cu ei. Associated Newspapers face apel împotriva unei decizii privind publicarea unei scrisori a ducesei către tatăl ei. Meghan, în vârstă de 40 de ani, a câștigat procesul împotriva editorului Mail on Sunday la începutul acestui an, când Înalta Curte a decis că publicarea scrisorii este ilegală.

Scrisoare privată sau adresată publicului?

Echipa juridică a Ziarelor Asociate încearcă să anuleze această hotărâre la Curtea de Apel, contestând că aceasta a fost pur și simplu o scrisoare privată și personală și a susținut că a fost realizată având în vedere „posibilitatea consumului public”. Un purtător de cuvânt al ducilor de Sussex a declarat anterior că cei doi „nu au contribuit” la biografia Finding Freedom, scrisă de Omid Scobie și Carolyn Durand.

Dar, în noile probe audiate miercuri, domnul Knauf, fostul secretar de comunicare al cuplului, a spus că publicația biografică a fost „discutată în mod obișnuit” și „discutată direct cu ducesa de mai multe ori în persoană și prin e-mail”.

De asemenea, Meghan a discutat cu secretarul său de la acea vreme despre planificarea unei întâlniri cu autorii pentru a oferi informații de bază și a spus că Ducesa i-a oferit puncte de informare pe care să le împărtășească cu ei, inclusiv informații despre modul în care a avut „contact minim” cu frații ei vitregi în timpul copilăriei.

Voiau să ascundă implicarea lor

Dovezile lui Knauf au inclus și e-mailuri cu Ducele de Sussex, discutând despre întâlnirea propusă cu autorii și necesitatea de a ascunde orice implicare a Prințului Harry și Meghan. Fostul consilier a spus că Prințul Harry a răspuns: „Sunt complet de acord că trebuie să putem spune că nu avem nimic de-a face cu asta. În egală măsură, oferindu-le contextul și fundalul potrivit, ar ajuta la obținerea unor adevăruri.”

Într-o declarație a martorului către instanță, ducesa a spus că știa că asistentul ei a furnizat informații autorilor cărții despre cunoștințele ei, dar a adăugat că „amploarea informațiilor pe care le-a împărtășit nu îmi este cunoscută”.

„Când am aprobat...nu am avut avantajul să văd aceste e-mailuri și îmi cer scuze instanței pentru faptul că nu mi-am amintit de aceste schimburi la momentul respectiv”, a spus ea.

„Nu am avut absolut nicio dorință sau intenție de a induce în eroare inculpatul sau instanța”, a adăugat Meghan.