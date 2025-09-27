€ 5.0772
Data publicării: 15:56 27 Sep 2025

Meghan Markle „dă ordine” pe fondul „tensiunilor” legate de cel mai recent plan al Prințului Harry pentru Regatul Unit
Autor: Doinița Manic

Meghan Markle „dă ordine” pe fondul „tensiunilor” legate de cel mai recent plan al Prințului Harry pentru Regatul Unit Foto: Agerpres
 

Viitorul educațional al lui Archie și Lilibet, copiii Prințului Harry și ai lui Meghan Markle, stârnește noi speculații și ar putea genera tensiuni în cuplu.

Meghan Markle ar fi „cea care ia deciziile”, în condițiile în care ea și Harry s-ar întreba dacă să-și trimită copiii la școală în Marea Britanie sau în Statele Unite. Mirror scrie că putea apărea noi tensiuni pentru Prințul Harry și Meghan Markle, dacă zvonurile privind interesul lui pentru școlile britanice se confirmă. Speculațiile au apărut după ce cântăreața Joss Stone a povestit despre o discuție recentă cu prințul, în care acesta s-ar fi arătat „cu adevărat interesat” de mutarea ei înapoi în Regat și ar fi vorbit despre „cât de minunate sunt școlile aici și cât de importantă este comunitatea pentru copii”.

Ulterior, presa a scris că Harry ar fi luat în calcul Eton College pentru Archie, în vârstă de șase ani, inclusiv datorită „copiilor expuși politic” care învață acolo, dar și a legislației britanice mult mai stricte privind armele de foc.

Sussex au reacționat categoric: „Prințul Harry nu și-a înscris fiul la Eton și nici nu are planuri în acest sens”. Totuși, zvonurile nu s-au stins, iar speculațiile vizează și alte școli de elită britanice, frecventate de membri ai familiilor regale și aristocratice. Pe de altă parte, Meghan ar considera ideea internatelor „barbară” și nu ar da semne că ar dori să revină în Regat nici măcar temporar.

Un posibil punct de tensiune între Harry și Meghan

 

Experta regală Lydia Alto crede că subiectul ar putea deveni o sursă de conflict între cei doi și chiar o „linie” care ar împărți opinia publică.

„Este foarte posibil ca în viitor să devină un punct major de tensiune”, spune aceasta. „Meghan s-a prezentat constant drept cea care ia deciziile în familie, iar dacă va considera internatele inacceptabile, Harry aproape sigur va ceda. E greu de imaginat că va insista pentru o educație britanică dacă Meghan o consideră crudă, oricât de mult și-ar dori ca cei mici să îi calce pe urme”, a mai spus ea.

Alto adaugă că problema se va tranșa, cel mai probabil, prin Meghan, „care va da verdictul final”. „Disponibilitatea lui Harry de a renunța la rolurile militare, la legăturile de familie și chiar la reputația din Regat de dragul confortului soției sale Meghan arată că, atunci când vine vorba de copii, nu va lupta. Dacă Meghan va bloca ideea, va fi încă un pod ars și încă un motiv pentru ca Archie și Lilibet să crească mai izolați de familia lor britanică”, a spus aceasta.

Unde a învățat Harry

 

Harry a mers mai întâi la școala privată Wetherby din Londra, apoi, la opt ani, la internatul Ludgrove, la fel ca William. La 13 ani a intrat la Eton College, dar ulterior a mărturisit că experiența nu i-a plăcut deloc. În autobiografia sa, Spare, a descris anii petrecuți acolo drept un „șoc profund” și a spus că, deși era „un paradis pentru băieți străluciți, pentru un băiat mai puțin strălucit nu putea fi decât purgatoriul”. În 2023, el a dezvăluit că William nu l-a sprijinit la început, ba chiar i-a spus să se prefacă că nu se cunosc. „M-a durut atunci”, a mărturisit ducele pentru Anderson Cooper.

Experta Lydia crede că, dincolo de partea educațională, școlile britanice l-ar ajuta pe Harry să păstreze un punct de sprijin în Regat. Acesta a declarat de mai multe ori că își dorește ca Archie și Lilibet să „se simtă acasă” în Marea Britanie. În timpul recentei vizite, când s-a întâlnit și cu regele Charles pentru o ceașcă de ceai, a spus că „întotdeauna a iubit și va iubi” patria sa.

„Se înțelege de ce Harry și-ar dori ca cei mici să studieze aici. Educația britanică de elită nu ține doar de academie, ci și de tradiție, de moștenire și de legăturile pe viață pe care le creează. Pentru un prinț care susține că nu a întors spatele țării sale, aceasta ar fi o modalitate de a-și menține copiii conectați la familia lui britanică”, spune Lydia. 

 

