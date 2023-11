Mărturia unui român înrolat în armata israeliană: Devine din ce în ce mai greu. Am pierdut și pe cineva din familia mea / Foto: Pixabay

Un român înrolat în armata israeliană care a luptat aseară în Fâșia Gaza a povestit la Antena 3 CNN cum se dau bătăliile împotriva teroriștilor Hamas.

"Sunt în Fâșia Gaza, am ieșit și noi afară să ne odihnim un pic. Noapte nu a fost ușor, am pierdut pe cineva în această noapte, pe unul dintre soldați, a murit. Am pierdut și pe cineva din familia mea, nu este ușor pentru mine acum în situația asta, dar încercăm să fim calmi. Nu știm cât timp vor dura aceste lupte. Nu știm pentru cât timp vom mai fi aici. De fiecare dată ni se prelungește perioada șederii noastre aici încă un pic și încă un pic, iar apele nu se liniștesc.

"Devine din ce în ce mai greu"

Devine din ce în ce mai greu. Luptele se dau în foarte multe zone din Fâșia Gaza, inclusiv unde suntem noi, iar alți soldați sunt în alte părți. Nu este ușor, nici pentru noi, nici pentru ei, să fii într-un teren din acesta în care nu știi ce se poate întâmpla în secunda următoare. Ce încercăm să facem știe toată lumea, dar ce va fi încă nu știm pentru că aici lucrurile se schimbă de la o oră la alta", a spus Marius, un român înrolat în armata israeliană.

