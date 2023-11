Mărturia menajerei care a încercat să o salveze pe femeia incendiată de nepot: A dat și pe mine benzină

România este șocată după cazul din București, unde o femeie a murit, arsă de vie, fiind incendiată chiar de către nepotul său în scara blocului, după ce fusese bătută cu picioarele. Alexandru Ionuţ Popa, în vârstă de 33 de ani, este autorul crimei din Sectorul 6. Individul a ucis-o fără milă pe mătușa lui, după ce aceasta ar fi făcut o plângere la Poliție în care spunea că bărbatul, care îi era vecin de bloc, o hărțuiește.

Se pare că bărbatul și mătușa lui se certau de mai mulți ani din cauza unei moșteniri. El și-ar fi dorit cu orice preț un apartament pe care îl avea mătușa lui. Luni dimineața, bărbatul a premeditat fapta. Potrivit anchetatorilor, Alexandru Ionuţ Popa a mers de dimineață să cumpere 5 litri de benzină de la o stație de carburant din apropierea blocului unde locuia mătușa lui. În acea dimineață el a intrat în bloc pe ușa din spate și s-a întâlnit cu femeia. Înainte să îi dea foc, el a bătut-o violent. Acesta a lovit-o cu picioarele la nivelul capului şi corpului, pe mătuşa lui, în vârstă de 54 de ani. Apoi, a stropit-o pe femeie cu benzină, după care i-a dat foc cu o brichetă. Femeia a murit în urma arsurilor grave pe care le-a suferit.

Mărturia menajerei care a încercat să o salveze pe femeia incendiată de nepot

O pensionară de peste 60 de ani spune că s-a luptat din toate puterile cu atacatorul femeii din Capitală până când acesta a amenințat-o și pe ea că îi dă foc.

"Ea era jos. L-am împins și eu cât am putut, că am și eu o vârstă. Am încercat să o salvez. Noi l-am dat afară, dar el s-a întors. I-am zis: "Astâmpără-te!", i-am zis să se potolească și când a aruncat a dat și pe mine benzină. Mi-a zis: "Fugi că îi dau foc" și eu atunci am fugit. Când m-am întors a bubuit în sus" a spus femeia pentru Antena 3 CNN.

