Marian Preda, rectorul Universității din București, decorat de Franța cu Ordinul „Palmes académiques”

Rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda, a primit Ordinul „Palmes académiques” în grad de Ofițer, conferit de Guvernul Republicii Franceze.

În cadrul unei ceremonii la CEREFREA Villa Noël organizată marți, 23 septembrie, rectorul Universității din București, prof. univ. dr. Marian Preda, a fost decorat cu Ordinul „Palmes académiques” în Grad de Ofițer, pentru contribuția sa la dezvoltarea dialogului academic internațional, consolidarea relațiilor bilaterale româno-franceze și promovarea francofoniei în învățământul românesc, se arată într-un comunicat UniBuc.

Distincția a fost acordată de Excelența Sa, Domnul Nicolas Warnery, ambasadorul Republicii Franceze în România, care a subliniat cariera universitară a lui Marian Preda și implicarea sa în cooperarea academică franco-română.

„Cu o mare mândrie, onorăm astăzi cariera dumneavoastră universitară și angajamentul față de francofonie (...). Prin diferitele funcții pe care le-ați deținut, ați lucrat pentru a poziționa Universitatea din București drept un pol de referință pentru cooperarea universitară franco-română (...) Am apreciat eforturile dumneavoastră pentru crearea de programe de studii în limbi europene, inclusiv franceză, în curricula Universității din București (...) Vă felicit pentru această distincție și vă doresc să continuați să inspirați generațiile viitoare”, a spus acesta.

Distincția, instituită de Napoleon Bonaparte în secolul al XIX-lea

Ordinul „Palmes académiques”, instituit în 1808 de Napoleon Bonaparte, onorează meritele universitarilor și personalităților culturale, inclusiv internaționale, pentru contribuția la educație, știință și cultură și promovarea limbii franceze.

În discursul său, prof. univ. dr. Marian Preda a menționat contribuțiile Universității din București la cooperarea academică franco-română și internaționalizarea educației universitare: „Îi sunt recunoscător Franței pentru această onoare (...). Școala Doctorală Francofonă și CEREFREA Villa Noël au devenit vectori importanți de promovare a cercetării și publicațiilor de limbă franceză în România și în Estul Europei.

(...) Din 2019, Universitatea este membră a Universității Civice Europene CIVIS, alături de alte universități europene, inclusiv francofone (...) Universitatea din București va rămâne un promotor al valorilor democratice fundamentale în România și un partener academic al Ambasadei Franței.”

Prof. univ. dr. Marian Preda, sociolog și cadru didactic la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, activează în Universitatea din București din 1990. În ultimii 30 de ani, a participat la numeroase proiecte naționale și internaționale, colaborând cu organizații precum ONU, Banca Mondială și Comisia Europeană. A deținut funcții importante în cadrul instituțiilor publice, inclusiv președinte al Societății Sociologilor din România și al Consiliului Statistic Național.

Absolvent al primei serii de studenți sociologi post-1989, Marian Preda a urmat două masterate – în Politici sociale la Universitatea din București (2005) și în Business Administration la Tiffin University, SUA (2006) – și mai multe stagii internaționale, printre care Anglia Ruskin University și George Washington University, cu bursă Fulbright.

În cadrul Universității din București, a fost prodecan și decan al Facultății de Sociologie și Asistență Socială (2000–2015), președinte al Senatului Universității (2015–2019) și rector din 2019 până în prezent. Predă cursuri de Management strategic, Comportament organizațional, Politici sociale și Sociologia timpului, potrivit comunicatului.