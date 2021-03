Marea problemă cu fondurile europene. Cîţu, la DC News: Am învăţat din greşeli. Nu vreau să se mai repete!

"Întrebarea este dacă avem capacitatea de a atrage aceşti bani. Bani sunt şi sunt mulţi. Putem să o facem? Exerciţiul anterior ne-a demonstrat că nu prea", a întrebat Elena Cristian.

"E adevărat, şi am învăţat din exerciţiile anterioare. Anul trecut a fost un an record, e adevărat şi pentru că veneau foarte multe proiecte mature. Dar aşa cum am construit şi PNRR – la care lucrăm încă, învăţăm din greşeli. Vreau să nu mai avem aceeaşi situaţie în care aveam cheltuieli pe care le făceam în România şi mergeam la Comisia Europeană care ne spunea că nu sunt eligibile şi apoi trebuia să dăm banii înapoi.

Mai bine discutăm înainte cu Comisia Europeană, să ştim sigur ce tip de cheltuieli sunt eligibile şi apoi le punem în buget. Anul trecut s-a lucrat aşa, s-a lucrat bine pe investiţii, iar anul acesta mergem în aceeaşi direcţie. Şi aş vrea să ne uităm la realitate: anul trecut, estimările pentru economia României, când am intrat în starea de urgenţă, se vorbea de scăderi de -9, -6, şi totuşi am reuşit prin măsurile pe care le-am luat să ne revenim în trimestrul trei, aşa cum am estimat, şi să avem cea mai mare creştere economică din UE în trimestrul patru. Folosim aceeaşi reţetă şi veţi vedea că şi în UE măsurile se mişcă de la ajutoare de stat către garanţii. Este soluţia care a mers pentru noi şi va merge şi în 2021", a explicat premierul Florin Cîţu la dezbaterea "Digitalizarea României, prioritate ZERO".

VIDEO: