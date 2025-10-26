Senatul a adoptat propunerea legislativă privind majoratul online, care prevede că minorul, până la împlinirea vârstei de 16 ani, accesează servicii online și creează conturi personale, în nume propriu, numai în baza acordului parental verificabil.

„Legea Majoratului Digital este o temă care ia amploare în mai multe ţări care au introdus astfel de restricţii. În primul rând, din punctul meu de vedere, ca părinte care are un elev care câteodată depăşeşte timpul de petrecut pe telefon, cred că ar fi o măsură utilă o astfel de restricţie. Dar dacă mă gândesc la faptul că, în general, restricţiile nu generează, în general, decât fie frustrare – e posibil pentru un elevi de 14 ani pentru care accesul la tehnologie, la jocurile video, să reprezinte poate cel mai important lucru să i se interzică acest lucru şi asta nu se face într-un mod cu o comunicare foarte bună, s-ar putea să trezească în el un refuz faţă de autoritate ulterior, pentru că i se ia lucrul care îi place lui cel mai mult.

Cred că ar trebui mai multă comunicare şi mai mult aş insista pe educaţie, pe prevenire”, a explicat Ovidiu Iosif, Director Executiv al Asociației Joc Responsabil, în dezbaterea „Navigând în siguranță: Dincolo de ecran! Împreună găsim echilibrul!” de la DC News.

„În prezent există aplicaţii de control parental, prin care părintele, având o aplicaţie instalată pe telefonul copilului, poate bloca anumite aplicaţii sau chiar pe toate pe anumite perioade sau chiar total. E adevărat, sunt mulţi elevi care ştiu să dezactiveze aplicaţia...”, a explicat Ovidiu Iosif, întrebat cum pot, în prezent, părinţii să controleze accesul copiilor la internet.

