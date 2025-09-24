Majorarea TVA pentru finanţarea războiului din Ucraina, propusă de Ministerul rus de Finanțe

Scopul este de a acoperi cheltuielile militare în al patrulea an al războiului dus de Rusa împotriva Ucrainei, transmite Reuters.



Preşedintele rus Vladimir Putin a semnalat săptămâna trecută că este deschis creşterii unor taxe pentru asigurarea finanţării statului pe timp de război.

Justificarea găsită

El a făcut observaţia că Statele Unite au crescut impozitarea cetăţenilor foarte bogaţi în timpul războaielor din Coreea şi Vietnam.



Ministerul de finanţe a afirmat că TVA mai mare ar avea în primul rând scopul de a finanţa apărarea şi securitatea, dar există şi intenţia de a majora alte taxe, inclusiv cele pentru firmele de jocuri de noroc.

Prioritatea strategică

"Prioritatea strategică este de a asigura sprijin financiar pentru necesităţile de apărare şi securitate ale ţării şi pentru asistenţa socială a familiilor celor care participă la operaţiunea militară specială", arată un comunicat al ministerului, explicând că "resursele bugetare planificate vor face posibilă echiparea forţelor armate cu armele şi echipamentele militare necesare, plata salariilor personalului militar şi sprijinul pentru familiile acestuia, precum şi modernizarea întreprinderilor din industria de apărate".



Conform instituţiei citate, proiectul de buget al Rusiei pentru 2026 este "echilibrat şi sustenabil", notează Agerpres.