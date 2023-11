Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Eugenia Șerban, Bogdan Medvedi în „Omul fără linia vieții” - Povestea fascinantă a inventatorului Ionel Sporea

Pelicula este regizată de basarabeanca Adriana Vasilcov. Rolul lui Ionel Sporea este interpretat de actorii Armand Calotă și Rareș Andrici. Piesa „Tu”, de pe coloana sonoră a filmului, este realizată de Bogdan Medvedi, artist care își face totodată debutul pe marile ecrane cu un rol în film.

Filmul inspirat de fapte reale, „Omul fără linia vieții”, în regia Adrianei Vasilcov, va fi distribuit de Happy Cinema în cinematografele din toată țara începând din 1 decembrie. Lungmetrajul relatează spectaculoasa poveste de viață a lui Ionel Sporea, românul care a inventat lansatorul automat de mingi de tenis de masă, iar din distribuție fac parte nume mari precum Armand Calotă, Maia Morgenstern, Eugenia Șerban, Rareș Andrici și Carmen Tănase.

„Este o poveste de viață cutremurătoare, înduioșătoare, incredibilă pe alocuri. Și totuși adevărată. Peste toate acestea a intervenit măiestria regizorului, a scenaristului și măiestria întregii echipe de filmare, de la cel care face imaginea, la felul în care se pictează lumina, la felul în care se înlănțuie dialogurile, la felul în care există un schimb de energie, de emoții. Nu vreau să folosesc cuvinte mari, și totuși există momente mari unde dincolo de toate greutățile, spaimele, impedimentele, blocajele, rămâne emoția, adevărul, comunicarea, între generații, peste generații”, a spus Maia Morgenstern.

Noua producție cinematografică are la bază romanul “Dincolo de iubire și ură”, autobiografia lui Ionel Sporea. Filmul este inspirat din viața românului care a inventat robotul de antrenament pentru tenis de masă. „Omul fără linia vieții” ne spune povestea tânărului care devine o vedetă în lumea sportului, doar că ajunge după gratii fiind învinuit de trădare de patrie, cu o sentința dură: 12 ani de pușcărie la Jilava. Este eliberat abia după moartea lui Nicolae Ceaușescu și decide să emigreze în Canada. Astfel, invenția care urma să-l facă bogat și celebru l-a lipsit de identitate și succes.

„Viața mea a fost un film și de asta am avut curajul să scriu romanul și apoi să fac scenariul filmului, pentru că într-adevăr a fost o viață incredibilă. Povestea filmului pornește de la faptul că, în 1985, eu am devenit primul inventator din lume al robotului de antrenament la tenis de masă. Atunci, însă, în România era regimul comunist și totul aparținea statului”, a declarat Ionel Sporea.

Filmul a fost regizat de basarabeanca Adriana Vasilcov, după scenariul realizat de Ionel Sporea și adaptat de ea împreună cu Laura Grigore. Filmările s-au desfășurat în Republica Moldova pe parcursul a mai bine de jumătate de an, iar la realizarea producției de mare anvergură au participat aproape 300 de actori. Lungmetrajul a atras deja atenția specialiștilor din domeniu de peste hotare, fiind selecționat pentru a fi proiectat în cadrul Hollywood Florida Film Festival 2023, eveniment care are loc în SUA, începând cu 16 noiembrie.

“După doi ani de muncă am început filmările pentru acest film. Voiam să mă asigur că am pe hârtie ceea ce simt în legătură cu această poveste reală cu adevărat impresionantă, și că pot reda asta în imagini. Acum, când văd rezultatul final, înțeleg de ce a trebuit să lupt să transpun această istorie pe marile ecrane. Sper că publicul va găsi și va alege să urmărească acest lungmetraj și vreau să mulțumesc întregii echipe implicată în realizarea filmului pentru dedicația și pasiunea cu care și-au făcut meseria.”, a menționat regizoarea Adriana Vasilcov.

Rolul inventatorului român Ionel Sporea este jucat în film de actorii Armand Calotă și Rareș Andrici.

„Este o poveste extraordinară, noi toți cei care am citit acest scenariu am fost vrăjiți parcă de el. Am aniversat 60 de ani pe platoul de filmare. Trebuia să merg și să petrec la Roma, dar nu-mi pare rău deloc că eram în Republica Moldova, la filmări. A fost o experiență minunată și sper ca publicul să simtă asta.”, a declarat actorul Armand Calotă.

„Omul fără linia vieții” este o peliculă despre iubire și lipsa ei, traume îngropate adânc, frici… și chiar moarte, de care protagonistul reușește să scape ca prin minune. Ionel Sporea nu are linia vieții în palmă? Înseamnă oare asta că nu trebuia să se nască? Sunt doar câteva dintre întrebările la care eroul încearcă să găsească răspunsuri.

„Am jucat teatru în Republica Moldova, dar nu m-am filmat niciodată. Am acceptat pentru că am citit scenariul și mi s-a părut foarte interesant”, a spus actrița Carmen Tănase.

„Am fost invitată în această producție de domnul Sporea, cel care este protagonistul poveștii reale. M-am simțit foarte bine în Moldova și le-am spus celor din echipa de filmare că dacă mâine mă vor chema într-un alt proiect, vin neapărat”, a menționat actrița Eugenia Șerban.

Piesa de pe coloana sonoră a filmului, „Tu”, este realizată și interpretată de Bogdan Medvedi, care are totodată și un rol în lungmetrajul „Omul fără linia vieții”.

„Pentru mine este prima experiență cu actoria și cea mai frumoasă, cu ocazia aceasta mi-am descoperit pasiunea pentru această meserie. Mă veți vedea în rolul lui Emil Marian, prietenul lui Ionel Sporea, cel care l-a și ajutat pe acesta cu construcția robotului, lansatorului de mingi. Este o poveste de viață absolut impresionantă, filmul are tot ce trebuie, sunt absolut convins că o să vă placă.”, a declarat Bogdan Medvedi.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News