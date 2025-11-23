€ 5.0891
Stiri

DCNews Stiri Mai multe drone misterioase au perturbat traficul aerian pe Aeroportul din Eindhoven
Data actualizării: 14:30 23 Noi 2025 | Data publicării: 14:28 23 Noi 2025

Mai multe drone misterioase au perturbat traficul aerian pe Aeroportul din Eindhoven
Autor: Elena Aurel

army-recruit-examines-satellite_99658300 Traficul aerian de pe aeroportul din Eindhoven a fost oprit timp de câteva ore. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @DC Studio
 

Traficul aerian de pe aeroportul din Eindhoven a fost oprit timp de câteva ore din cauza unor drone neidentificate.

Traficul aerian a fost întrerupt sâmbătă seară, timp de mai multe ore, la aeroportul internaţional din oraşul olandez Eindhoven din cauza unor drone neidentificate, a anunţat ministrul apărării olandez Ruben Brekelmans, transmit duminică AFP, Reuters şi DPA, citate de Agerpres. 

Aceste survoluri inexplicabile de drone s-au multiplicat pe continentul european în cursul ultimelor săptămâni, în special în Germania, Belgia şi Danemarca.

La Eindhoven, al doilea mare aeroport din Olanda, traficul civil şi militar a fost suspendat în jurul orei locale 21:00 (ora 20:00 GMT) din cauza semnalării mai multor drone, a indicat ministrul Brekelmans pe platforma X.

Ministerul Apărării din Olanda a luat măsuri

Ulterior, Ministerul Apărării olandez a luat măsuri pentru reluarea traficului, dar pentru moment, din motive de securitate, nu poate oferi mai multe informaţii despre maniera în care a procedat, a precizat demnitarul olandez citat.

Autorităţile olandeze au mai anunţat că au încercat să abată mai multe drone ce survolau, vineri seară, baza aeriană Volkel, situată în sud-estul ţării. Dronele au plecat şi nu au fost regăsite, au adăugat autorităţile de la Haga.

VEZI ȘI: Zelenski, anunț de ultimă oră despre negocierile de pace: Trebuie să ne asigurăm de un lucru

trafic aerian
olanda
drona
