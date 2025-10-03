€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 08:39 03 Oct 2025

Mai multe drone au perturbat traficul aerian pe Aeroportul din München
Autor: Ioan-Radu Gava

aeroportul din munchen Foto: Unsplash
 

Zborurile au fost reluate pe aeroportul din Munchen după o întrerupere temporară din cauza unor drone.

Operaţiunile de pe aeroportul din Munchen (sudul Germaniei) au fost reluate vineri dimineaţă, după ce traficul aerian fusese suspendat timp de mai multe ore în urma apariţiei unor drone joi seară, ceea ce a provocat anularea a 17 zboruri şi a perturbat călătoriile pentru aproape 3.000 de pasageri, relatează Reuters și Agerpres.

Acest incident survine după ce săptămâna trecută în Danemarca şi Norvegia au fost raportate mai multe intruziuni neidentificate ale unor drone, alimentând îngrijorările cu privire la siguranţa aeriană în Europa şi determinându-i pe liderii Uniunii Europene să discute despre constituirea unui posibil "zid anti-drone".

Informând despre suspendarea zborurilor, aeroportul din Munchen a declarat într-un comunicat emis în noaptea de joi spre vineri că alte 15 zboruri care urmau să aterizeze la Munchen au fost redirecţionate către Stuttgart, Nurnberg, Viena şi Frankfurt.

Controlorii de trafic aerian au restricţionat operaţiunile pe aeroportul din Munchen joi la ora 22:18 (20:18 GMT), suspendându-le ulterior, din cauza detectării mai multor drone în zonă.

Munchen, al treilea oraş ca mărime din Germania, era deja în stare de alertă maximă săptămâna aceasta, după ce o alertă cu bombă şi descoperirea unor explozibili au dus la întreruperea temporară a Festivalului berii ("Oktoberfest").

Liderii UE s-au reunit la mijlocul săptămânii într-un summit informal pentru a discuta propunerile privind instituirea unui "zid antri-drone" destinat protejării continentului după mai multe asemenea incursiuni aeriene.

Deşi Copenhaga a fost precaută în a spune pe cine consideră responsabilă pentru incursiunile dronelor care, săptămâna trecută, au provocat închiderea temporară a mai multor aeroporturi din Danemarca, premierul danez Mette Frederiksen a sugerat totuşi că Moscova ar putea fi cea responsabilă.

Rusia neagă orice implicare în incidentele din Danemarca. Preşedintele rus Vladimir Putin a ironizat joi acuzaţiile oficialilor europeni, declarând maliţios că nu va mai trimite drone în spaţiul aerian danez.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

germania
drone germania
munchen
aeroportul din munchen
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 8 minute
Noua Lege a apărării: Soldații români, pregătiți să intervină în războaie din afara țării
Publicat acum 29 minute
Ce nu vezi pe autostrăzile din România. Florinela Georgescu (ANM): Sunt foarte importante. Erau o tradiție în amenajarea terenului
Publicat acum 41 minute
SUA, implicate într-un „conflict armat” cu cartelurile drogurilor, anunță Trump
Publicat acum 49 minute
Un dentist dezvăluie de ce dinții tăi sunt galbeni, chiar dacă îi speli corect
Publicat acum 57 minute
Federațiile din Educație acuză „un nou abuz al Guvernului”: Suntem în dictatură
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 01 Oct 2025
Surpriză totală pentru Călin Georgescu: O cântăreață a venit să-l susțină la secția de Poliție
Publicat pe 01 Oct 2025
Horoscop octombrie 2025 pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu și Fecioară
Publicat pe 02 Oct 2025
Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum
Publicat pe 01 Oct 2025
Blocaj pentru 20.000 de angajați ai Poștei Române. Conflict uriaș cu pierderi dramatice pentru angajați
Publicat acum 19 ore si 44 minute
Victorie pentru Liviu Dragnea! Decizia ÎCCJ
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close