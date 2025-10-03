Mai multe drone au perturbat traficul aerian pe Aeroportul din München

Operaţiunile de pe aeroportul din Munchen (sudul Germaniei) au fost reluate vineri dimineaţă, după ce traficul aerian fusese suspendat timp de mai multe ore în urma apariţiei unor drone joi seară, ceea ce a provocat anularea a 17 zboruri şi a perturbat călătoriile pentru aproape 3.000 de pasageri, relatează Reuters și Agerpres.



Acest incident survine după ce săptămâna trecută în Danemarca şi Norvegia au fost raportate mai multe intruziuni neidentificate ale unor drone, alimentând îngrijorările cu privire la siguranţa aeriană în Europa şi determinându-i pe liderii Uniunii Europene să discute despre constituirea unui posibil "zid anti-drone".



Informând despre suspendarea zborurilor, aeroportul din Munchen a declarat într-un comunicat emis în noaptea de joi spre vineri că alte 15 zboruri care urmau să aterizeze la Munchen au fost redirecţionate către Stuttgart, Nurnberg, Viena şi Frankfurt.



Controlorii de trafic aerian au restricţionat operaţiunile pe aeroportul din Munchen joi la ora 22:18 (20:18 GMT), suspendându-le ulterior, din cauza detectării mai multor drone în zonă.



Munchen, al treilea oraş ca mărime din Germania, era deja în stare de alertă maximă săptămâna aceasta, după ce o alertă cu bombă şi descoperirea unor explozibili au dus la întreruperea temporară a Festivalului berii ("Oktoberfest").



Liderii UE s-au reunit la mijlocul săptămânii într-un summit informal pentru a discuta propunerile privind instituirea unui "zid antri-drone" destinat protejării continentului după mai multe asemenea incursiuni aeriene.



Deşi Copenhaga a fost precaută în a spune pe cine consideră responsabilă pentru incursiunile dronelor care, săptămâna trecută, au provocat închiderea temporară a mai multor aeroporturi din Danemarca, premierul danez Mette Frederiksen a sugerat totuşi că Moscova ar putea fi cea responsabilă.



Rusia neagă orice implicare în incidentele din Danemarca. Preşedintele rus Vladimir Putin a ironizat joi acuzaţiile oficialilor europeni, declarând maliţios că nu va mai trimite drone în spaţiul aerian danez.