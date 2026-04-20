MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Japonia
Data actualizării: 16:44 20 Apr 2026 | Data publicării: 16:42 20 Apr 2026

MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Japonia
Autor: Elena Aurel

japonia, freepik @taw4 Sursa foto: Freepik, @taw4

MAE avertizează cetățenii români, care se află în Japonia sau care călătoresc acolo, că a fost emis un avertisment de tsunami pentru mai multe provincii.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Japonia asupra faptului că, în urma producerii unui cutremur cu intensitatea de 7,4 grade în largul Coastei Sanriku, autorităţile nipone au emis un avertisment de tsunami pentru provinciile Hokkaido, Iwate şi Aomori.

MAE recomandă cetăţenilor români să evite călătoriile în aceste zone şi să respecte instrucţiunile autorităţilor locale.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României în Japonia: +81 (0)3 3479 1804, +81 (0)3 3479 0431, +81 (0)3 3479 0432, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie şi telefonul de urgenţă al misiunii diplomatice: +81 (0) 80 4461 4465.

MAE recomandă consultarea paginii de Internet https://tokyo.mae.ro/ şi www.mae.ro şi reaminteşte cetăţenilor români care călătoresc în străinătate că aceştia au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat" (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mae.alerte&hl=ro, https://apps.apple.com/ro/app/c%C4%83l%C4%83tore%C8%99te-informat/id6452016795 ), care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie. 

VEZI ȘI:  Cutremur în Japonia: Alertă de tsunami/ Seism revizuit la 7,7 magnitudine. Încă două replici înregistrate - UPDATE

mae
japonia
atentionare de calatorie
