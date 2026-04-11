Lumina sfântă de la Ierusalim a ajuns la Bucureşti

Superiorul Aşezămintelor Patriarhiei Române la Locurile Sfinte, arhimandritul Ioan Meiu, este cel care a adus lumina sfântă de la Ierusalim în România. Acesta a împărţit-o delegaţilor eparhiilor BOR prezenţi la Aeroportul Internaţional "Henri Coandă".

De la aceştia, lumina sfântă va ajunge în bisericile din toată ţara prin intermediul protopopiatelor.

De la aeroportul Henri Coandă, Sfânta Lumină va fi merge la Catedrala Patriarhală istorică "Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena", unde va fi primită de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

"Asemenea lui Hristos Care S-a jertfit pentru noi oamenii, taina luminii lui Dumnezeu este păstrată și prezentată de Biserică printr-un simbol smerit și simplu: lumânarea sau candela! O lumină care trăiește în virtutea sacrificiului, care oferă lumină dăruindu-se pe sine”, a afirmat pe aeroport, Preasfinția Sa, părintele Paisie Sinaitul.

Lumina Sfântă este considerată un miracol al ortodoxiei, care se întâmplă în fiecare an de Paşte la Ierusalim, în timpul Vecerniei Mari din Sâmbăta Mare, între orele 12:30 şi 14:30, când deasupra Sfântului Mormânt se aprinde un foc care se pogoară din cer, manifestându-se diferit în fiecare an şi care, în primele minute, nu frige.