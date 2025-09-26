Lukașenko arată pisica Ucrainei: Să accepte propunerea asta, dacă nu vrea să piardă întreaga țară

Președintele belarus, Alexander Lukașenko, a declarat, după întâlnirea de vineri cu președintele rus Vladimir Putin, că există o „propunere bună” pe masă pe care conducerea ucraineană ar trebui să o accepte dacă nu vrea să piardă întreaga țară.

Cu toate acestea, președintele belarus nu a dezvăluit ce presupune propunerea liderului de la Kremlin.

Lukașenko, vorbind după întâlnirea de peste cinci ore cu Putin la Moscova, nu a spus ce presupune propunerea.

De asemenea, Aleksandr Lukașenko a propsus construirea unei centrale nucleare în estul țării, care ar putea furniza energie electrică părților din Ucraina aflate sub control rusesc.

Lukașenko i-a prezentat ideea președintelui rus Vladimir Putin, în cadrul discuțiilor de la Kremlin, la Moscova.

„Dacă se ia o decizie, vom începe imediat construcția unei noi unități energetice sau a unei noi centrale, dacă există nevoie (de electricitate) în vestul Rusiei și în regiunile eliberate”, a spus Lukașenko, folosind limbajul pe care Moscova îl utilizează pentru a descrie teritoriile ucrainene capturate de Rusia.

Oferta a subliniat legăturile strânse dintre Putin și Lukașenko, chiar în timp ce președintele american Donald Trump urmărește o strategie de a oferi stimulente liderului belarus pentru a elibera prizonieri politici și a îmbunătăți relațiile cu Occidentul.

Putin a răspuns că „finanțarea nu este deloc o problemă”.

„Dacă există un consumator care va prelua energia electrică și va plăti tariful cerut, nu este absolut nicio problemă”, a zis Putin.

Belarus este un aliat apropiat al Moscovei și a sprijinit războiul acesteia în Ucraina, inclusiv prin faptul că a permis trupelor lui Putin să folosească teritoriul său pentru a intra în Ucraina în 2022. Putin se întâlnește cu Lukașenko mai des decât cu orice alt lider străin.