€ 5.0753
|
$ 4.3117
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 10:25 23 Sep 2025 | Data publicării: 10:13 23 Sep 2025

Lucruri mai puțin știute despre Ousmane Dembélé, câștigătorul Balonului de Aur

Autor: Iulia Horovei
dembele (1)
 

Ousmane Dembélé a câștigat mult râvnitul Balon de Aur după un sezon remarcabil cu PSG. Deși performanțele sale pe teren sunt bine cunoscute, viața și pasiunile sale ascund câteva surprize.

Ousmane Dembélé, atacantul francez al echipei Paris Saint-Germain, a primit luni seară trofeul „Balonul de Aur”, distincție acordată celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, în cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul Châtelet din Paris.

Astfel, Dembélé, care îi succede mijlocașului spaniol Rodri în palmaresul trofeului acordat de France Football, devine al șaselea francez care obține trofeul, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) și Karim Benzema (2022).

Numele lui Dembélé a fost anunțat la Paris de fostul star brazilian Ronaldinho, care a jucat la PSG, potrivit Agerpres.

Dembélé: origini și sacrificii

Dembélé s-a născut pe 17 mai 1997, în Vernon, Franța, într-o familie cu rădăcini africane: mama sa este mauritano-senegaleză, iar tatăl său malian.

El este cel mai mare dintre cei trei frați și și-a început aventura în fotbal la clubul Evreux FC 27. Familia sa a depus eforturi considerabile pentru a-l susține în carieră, tatăl său muncind din greu, iar mama sa mutându-se la Rennes pentru a-i oferi sprijinul necesar.

Cariera francezului

Ousmane Dembélé a pătruns în fotbalul profesionist cu așteptări uriașe încă de la început. După debutul său la Rennes, unde a fost imediat remarcat și numit „Ligue 1 Young Player of the Year”, cariera sa a început să capete contur internațional. În 2016, el a făcut pasul la Borussia Dortmund, unde și-a demonstrat rapid valoarea, ajutând echipa să câștige DFB-Pokal în primul său sezon și consolidându-și reputația ca unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din lume.

Doar un an mai târziu, Barcelona l-a achiziționat pentru peste 122 de milioane de dolari, ca unul dintre înlocuitorii lui Neymar, intrând astfel într-unul dintre cele mai scumpe transferuri din istorie. Deși a întâmpinat dificultăți din cauza accidentărilor, Dembélé și-a găsit treptat forma optimă în ultimii ani petrecuți la Barcelona.

În 2023, el s-a mutat la Paris Saint-Germain, inițial alături de Kylian Mbappé, și a devenit rapid un jucător-cheie. După plecarea lui Mbappé, Ousmane și-a asumat un rol central în echipă, conducând PSG spre câștigarea Champions League și obținând titlul de „UEFA Champions League Player of the Season”, potrivit athlonsports.

Pasiune surprinzătoare

Dar Dembélé nu e doar un fotbalist talentat, având și un hobby surprinzător: pasiunea pentru documentare despre dictatori și istorie. Într-un interviu, el a spus că urmărește filme despre Mobutu, Stalin și chiar Adolf Hitler, stârnind râsete printre colegii săi de echipă. 

Dembélé este musulman practicant și s-a căsătorit cu Rima Edbouche, o femeie marocană, în decembrie 2021. În septembrie 2022, cei doi au devenit părinții unei fetițe.

Nu și-a putut stăpâni lacrimile

Fotbalistul a declarat că familia sa a fost sursa emoției sale atunci când a câștigat Balonul de Aur, lacrimile fiind inevitabile în momentul în care a vorbit despre cei dragi.

„Nu voiam să plâng, dar imediat ce am început să vorbesc despre familia mea, despre oamenii care au fost alături de mine, emoțiile au ieșit la suprafață și nu am mai putut să le rețin”, a spus Dembélé după ce a câștigat trofeul luni seară, potrivit Reuters.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ousmane Dembélé
dembele
psg
ronaldinho
balonul de aur
castigator
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 7 minute
Milioane de computere cu Windows 10, expuse atacurilor cibernetice. Soluția Microsoft
Publicat acum 13 minute
Petrolul Ploieşti are un nou antrenor principal
Publicat acum 18 minute
Bursa de la Bucureşti, deschidere pe roşu în şedinţa de marţi
Publicat acum 21 minute
Întâlnire unică Bill Gates - Robert F. Kennedy Jr. Diferențe majore în politica de vaccinare: Am căzut de acord că nu suntem de acord
Publicat acum 27 minute
Protest spontan la ArcelorMittal. Care sunt nemulțumirile angajaților
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 21 Sep 2025
Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați
Publicat pe 21 Sep 2025
Alexandru Athanasiu și achitarea care a schimbat o viață
Publicat pe 21 Sep 2025
Cele mai cancerigene trei alimente care există
Publicat pe 21 Sep 2025
Va demisiona Bolojan după decizia CCR privind pensiile speciale? Analiza lui Chirieac
Publicat pe 21 Sep 2025
BANCUL ZILEI: Cum se dezleagă limba la o bere
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close