Lucruri mai puțin știute despre Ousmane Dembélé, câștigătorul Balonului de Aur

Ousmane Dembélé, atacantul francez al echipei Paris Saint-Germain, a primit luni seară trofeul „Balonul de Aur”, distincție acordată celui mai bun fotbalist al sezonului trecut, în cadrul unei ceremonii organizate la Teatrul Châtelet din Paris.

Astfel, Dembélé, care îi succede mijlocașului spaniol Rodri în palmaresul trofeului acordat de France Football, devine al șaselea francez care obține trofeul, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998) și Karim Benzema (2022).

Numele lui Dembélé a fost anunțat la Paris de fostul star brazilian Ronaldinho, care a jucat la PSG, potrivit Agerpres.

Dembélé: origini și sacrificii

Dembélé s-a născut pe 17 mai 1997, în Vernon, Franța, într-o familie cu rădăcini africane: mama sa este mauritano-senegaleză, iar tatăl său malian.

El este cel mai mare dintre cei trei frați și și-a început aventura în fotbal la clubul Evreux FC 27. Familia sa a depus eforturi considerabile pentru a-l susține în carieră, tatăl său muncind din greu, iar mama sa mutându-se la Rennes pentru a-i oferi sprijinul necesar.

Cariera francezului

Ousmane Dembélé a pătruns în fotbalul profesionist cu așteptări uriașe încă de la început. După debutul său la Rennes, unde a fost imediat remarcat și numit „Ligue 1 Young Player of the Year”, cariera sa a început să capete contur internațional. În 2016, el a făcut pasul la Borussia Dortmund, unde și-a demonstrat rapid valoarea, ajutând echipa să câștige DFB-Pokal în primul său sezon și consolidându-și reputația ca unul dintre cei mai promițători tineri fotbaliști din lume.

Doar un an mai târziu, Barcelona l-a achiziționat pentru peste 122 de milioane de dolari, ca unul dintre înlocuitorii lui Neymar, intrând astfel într-unul dintre cele mai scumpe transferuri din istorie. Deși a întâmpinat dificultăți din cauza accidentărilor, Dembélé și-a găsit treptat forma optimă în ultimii ani petrecuți la Barcelona.

În 2023, el s-a mutat la Paris Saint-Germain, inițial alături de Kylian Mbappé, și a devenit rapid un jucător-cheie. După plecarea lui Mbappé, Ousmane și-a asumat un rol central în echipă, conducând PSG spre câștigarea Champions League și obținând titlul de „UEFA Champions League Player of the Season”, potrivit athlonsports.

Pasiune surprinzătoare

Dar Dembélé nu e doar un fotbalist talentat, având și un hobby surprinzător: pasiunea pentru documentare despre dictatori și istorie. Într-un interviu, el a spus că urmărește filme despre Mobutu, Stalin și chiar Adolf Hitler, stârnind râsete printre colegii săi de echipă.

Dembélé este musulman practicant și s-a căsătorit cu Rima Edbouche, o femeie marocană, în decembrie 2021. În septembrie 2022, cei doi au devenit părinții unei fetițe.

Nu și-a putut stăpâni lacrimile

Fotbalistul a declarat că familia sa a fost sursa emoției sale atunci când a câștigat Balonul de Aur, lacrimile fiind inevitabile în momentul în care a vorbit despre cei dragi.

„Nu voiam să plâng, dar imediat ce am început să vorbesc despre familia mea, despre oamenii care au fost alături de mine, emoțiile au ieșit la suprafață și nu am mai putut să le rețin”, a spus Dembélé după ce a câștigat trofeul luni seară, potrivit Reuters.