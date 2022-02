Locurile de muncă din România, legate de IT, ar fi suficiente pentru a angaja toți salariații care există la nivelul a două județe

În anul 2020, industria de software și servicii IT a generat în economia națională, prin efectul direct, indirect și indus, o cerere totală de piață de aprox. 30 mld EUR (echivalentul cifrei totale de afaceri create de companiile active în județele Timiș și Cluj – cele mai mari județe din România după cifra de afaceri, excluzând București) și o valoarea adăugată brută de aprox. 13,6 miliarde EUR, echivalentul a circa 6,2% din PIB-ul României. Comparativ, tot județul Cluj – cel mai mare județ din România în funcție de PIB (excluzând București) – are o contribuție la PIB de circa 10-11 miliarde de EUR.

Aproximativ două treimi din contribuția totală a industriei de software și servicii IT la PIB-ul României – adică circa 8,8 mld EUR – a fost generată în mod direct, prin contribuția companiilor care activează în industrie (atât companii cu activitate principală, cât și companii cu activitate secundară sau care produc software și servicii IT pentru consumul propriu). Restul de circa 35% reprezintă impactul activităților economice sprijinite de industria de software și servicii IT în alte sectoare ale economiei românești (impactul indirect și indus), între care se disting următoarele industrii: servicii profesionale (cca. 9%), sectorul industrial (cca. 7%), comerț, transport și HoReCa (cca. 6%) și construcții (cca. 4%). Din punct de vedere a cererii de consum, susținută prin efectul indirect și indus, cea mai mare pondere o reprezintă sectorul industrial, urmată de servicii profesionale.

Industria de software și servicii IT are și un impact semnificativ asupra pieței muncii

Pe lângă contribuția importantă la PIB-ul României, industria de software și servicii IT are și un impact semnificativ asupra pieței muncii, susținând crearea de locuri de muncă în economie pentru o mare varietate de ocupații de la dezvoltatori de software, designeri web, coordonatori de proiect, la contabili, medici, profesori, curieri, lucrători comerciali, ș.a.m.d. Astfel, în 2020, industria de software și servicii IT a susținut în total circa 270 mii de locuri de muncă în economia națională, echivalentul a circa 4% din numărul mediu total de angajați din România. Cu alte cuvinte, locurile de muncă create și susținute de industria de software și servicii IT în economia din România ar fi suficiente pentru a angaja toți salariații care există, în medie, la nivelul a două județe din România.

Fiecare angajat din industria de software și servicii IT din România susține încă un angajat în economia națională. În industria de software și servicii IT sunt angajate în mod direct cca. 130-135 mii de persoane, iar alte cca. 138 mii locuri de muncă sunt sprijinite în restul economiei prin impactul indirect și indus.

Sursă importantă de creare de valoare

Din punct de vedere a distribuției pe sectoare de activitate, cele mai multe locuri de muncă (circa 50%) sunt create în mod direct, în industria națională de software și servicii IT, topul sectoarelor de activitate susținute prin efectul direct, indirect și indus al industriei de SW&IT fiind completat de sectoarele comerț, transport și HoReCa (cca. 36,4 mii de locuri de muncă), sectorul industrial (cca. 35,2 mii de locuri de muncă), servicii profesionale (cca. 26,9 mii de locuri de muncă) și educație și sănătate (cca. 14,2 mii de locuri de muncă).

Fără îndoială, produsele și serviciile dezvoltate de companiile active în industria de software și servicii IT au un impact pozitiv asupra economiei naționale, PIB-ului și ocupării forței de muncă, fiind o sursă importantă de creare de valoare. Astfel, impactul direct include toate efectele directe pe care industria de software și servicii IT le are asupra economiei naționale datorită operațiunilor companiilor din industrie. VEDEȚI MAI MULTE AICI, CONSULTÂND STUDIUL INTEGRAL.

