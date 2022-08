Liviu Chesnoiu, despre criminalul de la Caracal: L-au luat cu frumușelul. Nu îmi trebuiau mai mult de 72 de ore ca să aflu tot adevărul / Foto: Captură video Realitatea Plus

Psihologul criminalist Liviu Chesnoiu a vorbit despre ultimele declarații făcute de Gheorghe Dincă, criminalul de la Caracal.

"Am testat astfel de subiecți. Dacă în primele 72 de ore un individ de genul acesta nu recunoaște fapta, este mai greu să o recunoască ulterior. Vedeți dumneavoastră, poliția cercetează, parchetul cazează, justiția judecă. Până la verdictul final acesta este suspectul nostru, să zicem. Acest individ avea o mască la început. Dacă vă uitați cu atenție la el vedeți că masca aceea reprezenta un om hatte-uit, un animal încolțit. Atunci era momentul psihologic să recunoască tot, să dea amănunte, probe și așa mai departe. Dacă a trecut timpul, el a început să nu mai recunoască nimic. Cum adică să îl bată? Păi în meseria noastră dacă dai într-un criminal... Păi așa ceva nu se întâmplă pentru că hai sa zicem prin absurd că cineva este forțat să recunoască ceva ce nu a făcut, păi scapă criminalul adevărat. Deci așa ceva nu se întâmplă la noi în meseria aceasta.

Omul acesta a prins curaj, a văzut că îi merge, toată lumea impresionată de vârsta lui, de tupeul lui, l-au luat cu frumușelul. Păi dacă veneam noi, vechea gardă și ne ocupam de un astfel de individ, păi nu îmi trebuiau mai mult de 72 de ore ca să aflu tot adevărul și ceva în plus pe de asupra. Cum adică nu recunoaște la început și schimbă declarații? Acum judecătorul are un dosar foarte elaborat și va lua o hotărâre. Până atunci ne dăm și noi cu părerea ca simpli cetățeni.", a declarat Liviu Chesnoiu în cadrul emisiunii "100" de la Realitatea Plus, moderată de Laurențiu Botin.

Precizăm că magistraţii Tribunalului Olt au amânat pentru 9 septembrie pronunțarea sentinţei în „dosarul Caracal”, în care Gheorghe Dincă este acuzat că le-a răpit, violat şi ucis pe adolescentele Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu în 2019. La ultimul termen, Dincă a cerut să fie achitat pentru dublul omor.

Criminalul din Caracal, singurul interviu din pușcărie. Răsturnare de situație la 3 ani de la oribila crimă. Gheorghe Dincă: Alexandra m-a scos din minți

Criminalul din Caracal a oferit primul interviu din pușcărie. La 3 ani de la oribila crimă, Gheorghe Dincă continuă să nege că este vinovat și spune că a fost forțat de către anchetatori să declare că este autorul faptelor.

Astfel, Dincă a negat din nou că ar fi ucis-o pe Alexandra Măceșanu. El a declarat într-un interviu acordat pentru Gândul că a fost torturat pentru a declara că le-a ucis atât pe Alexandra, cât și pe cealaltă fată dispărută, Luiza Melencu, despre ambele presupunându-se că ar fi fost răpite, violate și omorâte în același mod de către criminalul din Caracal. Dincă recunoaște că a violat-o pe Alexandra Măceșanu, dar insistă că nu a omorât-o. Cât despre faptul că în 2019 recunoscuse că a și bătut-o pe fată, iar aceasta a murit în urma unei lovituri, Dincă spune că a făcut aceste declarații sub tortură.

Reamintim că în 24 iulie 2019 familia Alexandrei Măceșeanu a anunțat la poliție dispariția fetei. O zi mai târziu copila a reușit să sune la 112 pentru a anunța că este ținută ostatică, însă autoritățile au ajuns la adresa lui Gheorghe Dincă abia după 19 ore. Deoarece nu au găsit trupul Alexandrei Măceșeanu, anchetatorii au presupus că fata de numai 15 ani a fost incinerată complet într-un butoi pentru topit smoală. Vezi declarațiile lui Dincă AICI.

