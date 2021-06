Lili Sandu, momente grele după naștere: Mintea mea o ia aiurea

Sursa foto: Facebook Lili Sandu Official

"Se întâmplă sa lipsesc cu zilele din social media, iar asta înseamnă ca acest mic omuleț este într-o continuă transformare și are nevoie de toată atenția mea. Sunt zile în care abia reușesc să mă ridic din pat pentru că-mi simt corpul extenuat sau momente în care mintea mea o ia aiurea și-mi dă o senzație de “feeling down” iar atunci tot ce-mi doresc este să-mi strâng în brațe băieții și să realizez că orice ar fi nu sunt singură.

M-am tot gândit încă de când am născut și am tot așteptat-o pentru ca era una din problemele majore postpartum, depresia post-natală, și vă spun sincer că nu am avut deloc momente care să mi se pară suspicioase. Dar de câteva zile parca ceva e schimbat… O fi doar suma noptilor nedormite, hormoni încă nelalocul lor sau doar momentele în care ma reîntorc la mine. P.S. Sunt momente în care mă uit la pozele astea cu TJ bebeluș și plââââng ca o prostanacă, gândindu-mă unde naiba fuge timpul ăsta… parcă nu ajung să mă bucur îndeajuns de el așa cum este acum", a scris Lili Sandu pe Facebook.

"A fost un moment extrem de dificil"

Imediat după naștere, fiul vedetei a avut nevoie de îngrijiri medicale. Totul a plecat de la o incompatibilitate a grupei de sânge.

"A fost un moment extrem de dificil pentru mine pentru că, la primul copil, îți dai seama, nu știi ce se întâmplă. Totul ți se pare dus la extrem. Vrei ca bebe să fie bine, să fie sănătos. Din păcate a avut un icter mai prelungit, destul de puternic, din cauza unei incompatibilități a grupei de sânge", a spus Lili Sandu, potrivit viva.ro.

"Noi nu am știut despre lucrul acesta și poate a fost mai bine pentru că dacă aș fi știut aș fi stat 9 luni gândindu-mă la momentul ăla. El ar fi putut să ia grupa de sânge a mamei, dar a luat grupa de sânge a tatălui și atunci s-a produs acolo un disconfort, ca să-l numesc așa, pentru bebe", a mai spus vedeta.

