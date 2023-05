Liber la salam peste ocean! România poate relua exportul de carne în SUA

„Ca urmare a demersurilor Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA), raportul final al misiunii de audit al Food Safety and Inspection Service (FSIS) efectuat în România, on-line şi la faţa locului, a concluzionat că sistemul românesc de inspecţie a cărnii şi produselor din carne este organizat astfel încât să ofere controlul final, supravegherea şi aplicarea legislaţiei. ANSVSA a continuat demersurile pentru finalizarea reinstalării echivalenţei sistemului de inspecţie a cărnii din România cu cel din SUA, răspunzând cu promptitudine la toate solicitările FSIS şi ale United States Department of Agriculture – Animal and Plant Health Inspection Service (USDA – APHIS), în ceea ce priveşte cerinţele suplimentare pe sănătate animală necesare în vederea exportului de salamuri crud-uscate din România în Statele Unite ale Americii”, se arată într-un comunicat al ANSVSA.

Potrivit reprezentanților autorității sanitar-veterinare, pe data de 27 iulie 2022, la sediul ANSVSA, s-a organizat o întâlnire tehnică pentru discutarea cerinţelor transmise de către APHIS în vederea exportului de salamuri crud-uscate din România în SUA.

Liber la exportul de carne şi produse din carne de porc

În urma desfășurării misiunii de audit, prin intermediul Ambasadei României în SUA şi al Ambasadei SUA în România, a fost înaintată adresa FSIS din data de 2 mai 2023, referitoare la restabilirea echivalenţei sistemului de inspecţie a cărnii de porc şi produselor din carne de porc din România cu cel din SUA, în vederea exportului de produse din carne din România în SUA.

„În consecinţă, România este eligibilă (ţinând cont şi de condiţiile pe sănătate animală ale APHIS) să exporte salamurile crud – uscate şi conservele de carne de porc. ANSVSA trebuie să transmită la FSIS unităţile certificate pentru export SUA care vor fi postate pe website-ul FSIS. De asemenea, ANSVSA va transmite spre aprobare la FSIS, înainte de demararea exporturilor, modelele de etichete şi certificate de export, conform cerinţelor USDA – FSIS şi APHIS. În demersurile sale pentru restabilirea echivalenţei, ANSVSA a fost sprijinită de Ambasada SUA în România şi Ambasada României în SUA”, se precizează în comunicatul citat.

