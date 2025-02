Leviatan Group, optimist în fața provocărilor. Ce proiecte pregătește pentru 2025 / video

La finalul lunii ianuarie, Cătălin Podaru, CEO Leviatan Group, a participat la o conferință anuală a grupului internațional CRH la Roma, unde a fost invitat să vorbească despre percepția grupului, ca și client reprezentativ, și despre dezvoltarea viitoare a domeniului construcțiilor. Deși există provocări în industrie, Cătălin Podaru a menționat că există optimism în privința soluțiilor care vor contribui la îmbunătățirea performanței și sustenabilității construcțiilor pe termen lung.

„La Roma a fost o experiență și o bucurie, o surpriză plăcută. Grupul CRH, un grup internațional - care are de la partea de ciment-beton, multe alte business-uri - de la asfalt, prefabricate și tot felul de materiale de construcții care sunt parte din grup - având o colaborare foarte bună cu reprezentanții grupului în România, am fost plăcut surprinși că ne-au invitat la Roma, unde au conferința lor anuală cu toți membrii, ca să vorbim, ca și client reprezentativ pentru regiunea în care ne aflăm, despre percepția noastră ca și clienți ai CRH, dar și despre cum vedem dezvoltarea pe viitor a domeniului construcțiilor.

Temele au fost despre sustenabilitate, inovație, tehnologie, parteneriat în vederea acomodării la toate aceste provocări actuale, dar și oportunități. Discuția a fost foarte bună și având la masă reprezentanți de pe mai multe continente, de asemenea, a venit cu un feedback pozitiv că, deși sunt provocări la nivel european și nu numai, e clar că domeniul construcțiilor rămâne unul de o necesitate pe termen lung. Da, sunt anumite provocări în acest domeniu, dar din fericire, am văzut optimism că există soluții care vor duce industria asta la un nivel de performanță crescută, de sustenabilitate, de implementare fezabilă a unor principii performante și inovatoare de construcție.”, a spus Cătălin Podaru.

Proiecte pentru 2025

Cătălin Podaru a menționat că, în 2025, Leviatan Group va continua commissioning-ul intern, care implică verificările de calitate pentru proiectul de la Câmpia Turzii. În plus, sunt în derulare proiecte la Borcea, Breaza și Sibiu. De asemenea, au fost câștigate licitații la începutul anului, dar care se află într-o fază de contestație.

„În primul rând, continuăm commissioning-ul intern, asta înseamnă procedura uzuală în construcție, pentru că noi am terminat lucrările de execuție, dar nu am făcut recepția fazei I. Continuăm acest commissioning intern care înseamnă verificările interne de calitate, după niște criterii foarte clare și amănunțite în vederea prezentării, predării (n.r. se referă la proiectul de la Câmpia Turzii). Deci ăsta e un aspect important care ne ocupă atenția în acest moment.

De asemenea, avem proiecte în derulare la Borcea, la Breaza, mai avem proiecte la Sibiu, care țin tot de infrastructura comandamentului multinațional de acolo.

Am fost, la începutul anului, declarați câștigători la mai multe licitații care momentan sunt într-o fază de contestație. Noi suntem optimiști. Perspectiva este bună.

Într-adevăr, resimțim la nivel intern o perioadă în care putem să răsuflăm, până începem următoarele proiecte, pentru că începutul de an a fost cu o mulțime de proiecte noi scoase în licitație. Până le vom începe, noi ne-am concentrat să folosim această perioadă, pentru că este necesară intern, o perioadă de consolidare internă pentru ce ne așteaptă în viitor, pentru stabilirea obiectivelor strategice pe acest an și pe următorul, dar și pentru această consolidare, înseamnă și o implementare a lecțiilor învățate la nivel de echipă, la nivel de management, chiar și la nivel de specialist, pentru că sunt foarte multe lecții care, odată înțelese și implementate, fluxurile noastre vor crea plus valoare și în viitor.”, a spus Cătălin Podaru la DC News.

