S-a crezut sute de ani că e o legendă: Tunelurile ascunse ale lui Leonardo da Vinci, redescoperite

Timp de mai bine de 500 de ani, legenda unor tuneluri ascunse sub Milano a alimentat imaginația cercetătorilor și pasionaților de istorie. Recent, o echipă de oameni de știință a confirmat existența unor pasaje subterane proiectate, cel mai probabil, de Leonardo da Vinci, scrie Daily Galaxy.

"Aceste pasaje au fost subiect de legende și speculații timp de secole. Dar acum, datorită tehnologiei, existența lor a fost confirmată"

Sub Castelul Sforza, în centrul orașului, cercetătorii au descoperit structuri vechi de secole care corespund unor schițe realizate de genialul inventator în 1495. Utilizând tehnologii avansate de scanare - radar de penetrare a solului, fotogrammetrie și cartografiere 3D - specialiștii au identificat camere și coridoare ascunse, unele rulând paralel cu trasee deja cunoscute, iar altele posibil legând castelul de Bazilica Santa Maria delle Grazie, la aproape un kilometru distanță.

„Rezultatele au fost mult mai semnificative și mai interesante decât ne-am fi imaginat”, a explicat arhitecta Francesca Biolo, care a coordonat cercetarea. „Am descoperit camere la un al doilea nivel subteran și un pasaj suplimentar care rulează paralel cu cel cunoscut.”

În 1495, Leonardo da Vinci a fost angajat de Ludovico Sforza, ducele de Milano, pentru a decora anumite părți ale castelului, inclusiv faimoasele fresce din Sala delle Asse. Printre schițele sale se regăseau și proiecte de tuneluri și sisteme subterane, considerate mult timp ipoteze. Franco Guzzetti, cercetător în geomatică, a subliniat: „Aceste pasaje au fost subiect de legende și speculații timp de secole. Dar acum, datorită tehnologiei, existența lor a fost confirmată.”

Explorări virtuale și tururi în realitate augmentată în lumea lui Leonardo da Vinci

Se crede că tunelul care ar putea lega castelul de bazilică a fost comandat după moartea soției ducelui, Beatrice d’Este, în 1497. Documente istorice sugerează că Ludovico Sforza dorea un traseu privat pentru a-i putea vizita mormântul, departe de ochii publicului, care ar fi putut servi și drept rută strategică de evacuare în caz de asediu.

Pe termen lung, echipa intenționează să creeze o „geamănă digitală” a Castelului Sforza, un model 3D de înaltă rezoluție care să includă nu doar structurile vizibile astăzi, ci și rețeaua ascunsă descoperită recent. Această abordare ar putea permite explorări virtuale și tururi în realitate augmentată, oferind o perspectivă unică asupra lumii pe care Leonardo da Vinci o traversa.

În prezent, săpăturile nu sunt permise din cauza reglementărilor privind conservarea patrimoniului și a constrângerilor urbane. Totuși, descoperirea rescrie harta unuia dintre cele mai celebre repere ale Italiei și readuce la viață conceptele și planurile unuia dintre cei mai mari inventatori din istorie, la peste 500 de ani după ce au fost gândite, conform Daily Galaxy.