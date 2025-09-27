€ 5.0772
|
$ 4.3460
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 13:06 27 Sep 2025 | Data publicării: 12:00 27 Sep 2025

S-a crezut sute de ani că e o legendă: Tunelurile ascunse ale lui Leonardo da Vinci, redescoperite
Autor: Tiberiu Vasile

Legendă de sute de ani, e de fapt realitate! Tunelurile ascunse ale lui Leonardo da Vinci, redescoperite Sursa Foto: FreePik
 

O rețea de tuneluri ascunse sub Castelul Sforza din Milano, proiectată de Leonardo da Vinci în 1495, a fost descoperită după secole de mister, confirmând legendele istorice și oferind noi perspective asupra geniului renascentist.

Timp de mai bine de 500 de ani, legenda unor tuneluri ascunse sub Milano a alimentat imaginația cercetătorilor și pasionaților de istorie. Recent, o echipă de oameni de știință a confirmat existența unor pasaje subterane proiectate, cel mai probabil, de Leonardo da Vinci, scrie Daily Galaxy.

"Aceste pasaje au fost subiect de legende și speculații timp de secole. Dar acum, datorită tehnologiei, existența lor a fost confirmată"

Sub Castelul Sforza, în centrul orașului, cercetătorii au descoperit structuri vechi de secole care corespund unor schițe realizate de genialul inventator în 1495. Utilizând tehnologii avansate de scanare - radar de penetrare a solului, fotogrammetrie și cartografiere 3D - specialiștii au identificat camere și coridoare ascunse, unele rulând paralel cu trasee deja cunoscute, iar altele posibil legând castelul de Bazilica Santa Maria delle Grazie, la aproape un kilometru distanță.

„Rezultatele au fost mult mai semnificative și mai interesante decât ne-am fi imaginat”, a explicat arhitecta Francesca Biolo, care a coordonat cercetarea. „Am descoperit camere la un al doilea nivel subteran și un pasaj suplimentar care rulează paralel cu cel cunoscut.”

În 1495, Leonardo da Vinci a fost angajat de Ludovico Sforza, ducele de Milano, pentru a decora anumite părți ale castelului, inclusiv faimoasele fresce din Sala delle Asse. Printre schițele sale se regăseau și proiecte de tuneluri și sisteme subterane, considerate mult timp ipoteze. Franco Guzzetti, cercetător în geomatică, a subliniat: „Aceste pasaje au fost subiect de legende și speculații timp de secole. Dar acum, datorită tehnologiei, existența lor a fost confirmată.”

Explorări virtuale și tururi în realitate augmentată în lumea lui Leonardo da Vinci

Se crede că tunelul care ar putea lega castelul de bazilică a fost comandat după moartea soției ducelui, Beatrice d’Este, în 1497. Documente istorice sugerează că Ludovico Sforza dorea un traseu privat pentru a-i putea vizita mormântul, departe de ochii publicului, care ar fi putut servi și drept rută strategică de evacuare în caz de asediu.

Pe termen lung, echipa intenționează să creeze o „geamănă digitală” a Castelului Sforza, un model 3D de înaltă rezoluție care să includă nu doar structurile vizibile astăzi, ci și rețeaua ascunsă descoperită recent. Această abordare ar putea permite explorări virtuale și tururi în realitate augmentată, oferind o perspectivă unică asupra lumii pe care Leonardo da Vinci o traversa.

În prezent, săpăturile nu sunt permise din cauza reglementărilor privind conservarea patrimoniului și a constrângerilor urbane. Totuși, descoperirea rescrie harta unuia dintre cele mai celebre repere ale Italiei și readuce la viață conceptele și planurile unuia dintre cei mai mari inventatori din istorie, la peste 500 de ani după ce au fost gândite, conform Daily Galaxy.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

leonardo da vinci
milano
italia
legenda
tunel
500 de ani
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 16 minute
Raiduri în Germania la "Micul București": "Focar de criminalitate" cu ajutoare sociale frauduloase
Publicat acum 31 minute
ROMATSA și AACR merg pe burtă, cu salarii de lux. Nicio reacție la incidentul de securitate de pe Otopeni, cu drona civilă
Publicat acum 1 ora si 26 minute
Nicușor Dan, la înmormântare: Momente deosebit de triste
Publicat acum 1 ora si 30 minute
Ministrul Miruță nu vede catastrofa despre care vorbește premierul Bolojan. ”Gaura neagră” nu e la Economie
Publicat acum 1 ora si 52 minute
Ce trebuie să știi despre Serratia Marcescens, bacteria care a ucis 6 copii la Spitalul Sf. Maria din Iași
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 16 ore si 22 minute
Jurnalista Ioana Popescu a murit. Avea doar 45 ani
Publicat acum 20 ore si 35 minute
A murit generalul (r) SRI Dumitru Dumbravă
Publicat pe 25 Sep 2025
Bani cash, strict necesari în fiecare locuință. Elena Cristian traduce mesajul lui Mugur Isărescu
Publicat pe 25 Sep 2025
Desecretizarea CSAT. Nicușor Dan: Erau 70 de oameni instruiți să forțeze intrarea într-o instituție publică
Publicat acum 15 ore si 0 minute
Băsescu: Datorită mie, rușii nu pot debarca la Odesa
 
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
x close