Lege promulgată: Camăta se pedepseşte cu închisoare de până la cinci ani

Actul normativ modifică articolul 351 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, stabilind că "darea de bani cu dobândă, ca îndeletnicire, de către o persoană neautorizată", constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la şase luni la cinci ani.



Legea prevede, de asemenea, confiscarea specială a sumelor de bani date ca împrumut, cât şi a dobânzii obţinute. Măsura se aplică inclusiv atunci când dobânda este inclusă în sumele ulterior împrumutate, conform reglementărilor Codului penal.