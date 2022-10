Le Conseil National des Recteurs de Roumanie exprime sa confiance et son ferme soutien au Professeur Sorin Mihai Cîmpeanu

Le Conseil National des Recteurs de Roumanie considère et soutient l'intégrité académique en tant que valeur fondamentale de l'enseignement supérieur. Le respect des principes d'éthique et d'intégrité académique est analysé à travers des mécanismes propres à l'enseignement supérieur et à l'État de droit. Les verdicts rendus par des individus sur les réseaux sociaux ne peuvent pas être pris en compte, même lorsque la personne concernée est également un homme politique.



Le Conseil National des Recteurs se délimite fermement de toute « condamnation » à caractère plus ou moins politique, rendue par de véritables « tribunaux numériques ». Les universités ont un rôle essentiel dans la consolidation et la promotion des principes civiques visant à assurer le bon fonctionnement de l'État roumain et de la société roumaine. Ainsi, nous estimons opportun et nécessaire de manifester ce rôle, notamment en adoptant des positions fermes chaque fois que l'éthique académique dans l'activité d'un membre de la communauté universitaire est jugée et appréciée dans un cadre dépourvu de valeur professionnelle et juridique.



L'expérience didactique et scientifique du professeur des universités Dr. Ing. Sorin Mihai Cimpeanu s'est construite sur plus de 30 ans de travail soutenu, durant lesquels il a franchi toutes les étapes imposées par la loi concernant l'évolution de la carrière d'enseignant, aboutissant à des résultats évidents et quantifiables, ainsi qu’à sa reconnaissance par la communauté universitaire. On n'efface pas d'un coup d'éponge ces années, au contraire, on doit les prendre en compte dans ce véritable processus de lynchage médiatique lancé sur les réseaux sociaux.



Le cahier de travaux pratiques, faussement prétendu plagié, est un guide pratique, un document pédagogique d'appui destiné exclusivement à l'usage des étudiants d'une certaine faculté, dans une certaine université, pour des activités de projet et de travaux pratiques. Un guide de travaux pratiques n'est pas un ouvrage/une œuvre/une création scientifique, ce n'est pas un document qui comporte l'exposition d'éléments originaux issus des activités de recherche de l'auteur. Afin d'être à la disposition de chaque étudiant réalisant des activités pratiques, les cahiers de laboratoire étaient lithographiés au sein de l'établissement d'enseignement supérieur.



Ce guide n'a été utilisé d'aucune façon par M. Prof. Dr. Ing. Sorin - Mihai Cîmpeanu pour l'avancement dans la carrière d'enseignant, le titre de professeur des universités étant par ailleurs obtenu l'année de son parution, en 2006.



Nous tenons à préciser qu'à la demande de M. Cîmpeanu, par souci de clarification rapide de la situation, une analyse a déjà été initiée par la commission d'éthique et les experts du domaine concerné, qui se prononceront, selon les usages académiques généraux, de même que selon les normes spécifiques au domaine, sur le contenu, ainsi que sur la manière dont le guide respectif de travaux pratiques a été élaboré.



Dans l'attente des résultats de cette analyse, nous considérons les accusations publiques comme non fondées, d'autant plus qu’elles ont été catégoriquement démenties publiquement aussi par celui même qui aurait prétendument été lésé - Prof. univ.dr.ing. Ioan Pleșa.



Tout en présentant ces éclaircissements, le Conseil National des Recteurs de Roumanie exprime son ferme soutien au Prof. Univ. Sorin Mihai Cîmpeanu, président du CNR, élu statutairement le 20 septembre 2020, par scrutin secret, à la quasi-unanimité (68 voix pour et une seule voix contre).

