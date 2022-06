Laura Cosoi a născut. Prima fotografie cu bebelușul

Laura Cosoi a născut și a postat pe pagina sa de Facebook o primă fotografie cu bebelușul. Aceasta este cea de a treia fetiță a Laurei Cosoi. Vedeta a postat o fotografie în care ea și soțul ei strâng mânuța copilașului, anunțând pe această cale că fetița se va numi Lara. "Mulțumim, Doamne.", a scris Laura Cosoi în descrierea pozei.

Felicitările nu au întârziat să apară. Mii de fani au felicitat-o pe Laura Cosoi pentru că a devenit mamă pentru a treia oară. Reamintim că fiind invitată recent în emisiunea Vorbește Lumea de la Pro Tv, Laura Cosoi i-a mărturisit Adelei Popescu că și-ar mai dori copii și că nu are o limită atunci când vine vorba despre numărul acestora în familia sa.

Detalii despre botezul celui de-al treilea copil al Laurei Cosoi

Recent Laura Cosoi a oferit și un interviu în care a discutat ce planuri va avea pentru botezul celei de-a treia fetițe.

„Nașii copiilor sunt aceiași de la început. Adică nu am mers pe varianta din copilăria noastră, în care nașii erau diferiți la copii, ci vom merge tot pe Cristina și Claudiu.”

„Sunt nașii care ne-au cununat pe noi, prietenii noștri de la Târgu Mureș, care le-au botezat atât pe Rita, cât și pe Vera, iar acum, pe cea de-a treia minune”.

”Botezul va fi la vară și cam atât, dar da, noi păstrăm această tradiție, vrem să rămână aceeași biserică, nașii, să nu fie povești diferite, așa am simțit că s-ar cădea”,

„Voi avea un pătuț care va fi lângă patul meu și voi alăpta, deci, în primele luni de viață, cu siguranță va sta cu noi în cameră și voi folosi, evident, aceleași lucruri pe care le-am avut la Vera.”

„Nu au apucat să se răcească bine, cum ar veni, adică abia le-am împachetat și trebuie să le scoatem iarăși. În iunie nasc”, a declarat Laura Cosoi pentru Viva.ro. Vezi mai mult AICI.

Laura Cosoi: L-am pierdut pe Dumnezeu, s-a întâmplat

Laura Cosoi a mărturisit la "Viitor cu Clasă", moderată de Roxana Hulpe la Pro Tv, cum echilibrul ei a devenit credința, chiar și în cele mai grele momente, deși în trecut a avut un moment în care l-a pierdut pe Dumnezeu.

„L-am pierdut pe Dumnezeu, s-a întâmplat, dar am știut unde să-l găsesc. A fost o perioadă delicată cu mama, atunci am simțit după o perioadă cu alte priorități, să ajung din nou la Dumnezeu. Mă rog în fiecare seară cu fetele, dar apoi și singură.”, a mărturisit Laura Cosoi.

„După moartea tatălui am înțeles că e o viață și după cea în care trăim acum. Al treilea copil e pe drum. Nu avem însă o limită. Câți copii îmi dă Dumnezeu, atâția duc’’, a mai spus Laura Cosoi.

Acum vedeta merge în fiecare duminică la biserică, împreună cu membrii familiei ei. Laura Cosoi a vorbit și despre căsnicie. Aceasta a fost întrebată dacă sunt momente în care se trezește cu diferite reacții după ce postat o poză dintr-o revistă în rochiță elegant spre sexy și apoi o poză din biserică.

"E parte din viață. Femeia trebuie să fie o soție desăvârșită, cu plusuri și minusuri momente mai bune și mai slabe, dar să fi o femeie dorită de soțul tău. Asta nu te împiedică să te rogi, să crezi în valorile pe care vrei să le transmiți copiilor tăi. Sunt un exemplu pentru copiii mei. Ei ce pot să înțeleagă copiii dacă te văd doar mamă cu un coc prins în vârful capului, neîngrijită. Au nevoie de exemplu, să vadă că ești o femeie admirată. Nu e departe să îți etalezi feminitatea, eu am învățat asta de la mama. Am învățat de la ea să fiu feminină, nu vulgară. Dar că sunt însărcinată și am pozat nu știu cum e parte din transformarea corpului meu. Aici intră și credința și Dumnezeu.", a mai spus Laura Cosoi. Vezi mai mult AICI.

