Kremlinul răspunde furios, după ironiile lui Trump în care a spus că Rusia e „un tigru de hârtie”: Rusia e un urs

Kremlinul a transmis miercuri că nu vede „nicio alternativă” la continuarea operațiunilor militare în Ucraina - declarație făcută la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a susținut că administrația de la Kiev își poate recâștiga teritoriile ocupate „și chiar mai mult”, potrivit relatărilor internaționale.

„Continuăm operațiunea noastră militară specială pentru a ne asigura interesele și a atinge obiectivele stabilite de președintele Vladimir Putin”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Oficialii ruși susțin că forțele Moscovei înregistrează progrese pe toate sectoarele frontului ucrainean.

"Rusia este urs, nu tigru, iar urși de hârtie nu există"

Acesta a răspuns la afirmațiile președintelui american - care a descris Rusia ca pe un „tigru de hârtie” - Peskov a replicat tăios, subliniind forța Rusiei: „Rusia este urs, nu tigru, iar urși de hârtie nu există”.

Mesajul lui Trump, postat marți seară pe platforma sa Truth Social după întâlnirea cu Volodimir Zelenski la Adunarea Generală a ONU de la New York, a oferit o perspectivă optimistă pentru Ucraina şi a insistat pe rolul sprijinului european şi al NATO în refacerea granițelor anterioare conflictului.

Textul integral publicat de Casa Albă pe rețelele sociale

În textul integral publicat de Casa Albă pe rețelele sociale, Trump a declarat, printre altele:

"„După ce am ajuns să înțeleg pe deplin situația economică și militară din Ucraina și din Rusia și după ce am văzut problemele economice pe care le are Rusia, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în poziția de a lupta și de a recâștiga tot teritoriul pe care l-a avut inițial.

Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în particular, al NATO, granițele inițiale de la începutul acestui război sunt o opțiune reală.

De ce nu? Rusia luptă fără sens de trei an și jumătate într-un război pe care o putere militară adevărată l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână (...)

Asta face ca Rusia să arate tot mai mult ca un 'tigru de hârtie'.

Atunci când oamenii care locuiesc la Moscova și în toate marile orașe și regiuni din Rusia vor afla că e aproape imposibil pentru ei să mai cumpere benzină din cauza cozilor lungi (...) și că majoritatea banilor lor se duc pe lupta împotriva Ucrainei, țară cu un spirit extraordinar (...), Ucraina va reuși, poate, să-și recupereze teritoriul în forma și, cine știe, chiar mai mult de atât!

Putin și Rusia sunt în mare bucluc economic și acum este momentul ca Ucraina să acționeze. În orice caz, le doresc ambelor țări să le fie bine. Vom continua să furnizăm armament NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu el. Succes tuturor!"

Divergențele evidente

Declarațiile celor două părți reflectă divergențele evidente care încurajează relansarea eforturilor ucrainene cu sprijin extern. Totodată, și reacția dură a Moscovei reflectă caracterul continuu și indispensabil al „operațiunii militare speciale” în viziunea sa, conform TASS.