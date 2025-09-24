€ 5.0784
|
$ 4.3162
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 14:55 24 Sep 2025

Kremlinul răspunde furios, după ironiile lui Trump în care a spus că Rusia e „un tigru de hârtie”: Rusia e un urs

Autor: Tiberiu Vasile
tarile-intre-care-se-da--de-fapt--adevaratul-razboi--narciz-balasoiu-rupe-tacerea-rusia-nu-e-obiectivul-final-jocul-mare-este-intre-ele_76223000 Trump Putin, Rusia, SUA, - Foto: Freepik
 

La scurt timp după ce Donald Trump a catalogat Rusia drept „un tigru de hârtie”, Kremlinul a reacționat dur, insistând că invazia din Ucraina va continua.

Kremlinul a transmis miercuri că nu vede „nicio alternativă” la continuarea operațiunilor militare în Ucraina - declarație făcută la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a susținut că administrația de la Kiev își poate recâștiga teritoriile ocupate „și chiar mai mult”, potrivit relatărilor internaționale.

„Continuăm operațiunea noastră militară specială pentru a ne asigura interesele și a atinge obiectivele stabilite de președintele Vladimir Putin”, a afirmat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Oficialii ruși susțin că forțele Moscovei înregistrează progrese pe toate sectoarele frontului ucrainean.

"Rusia este urs, nu tigru, iar urși de hârtie nu există"

Acesta a răspuns la afirmațiile președintelui american - care a descris Rusia ca pe un „tigru de hârtie” - Peskov a replicat tăios, subliniind forța Rusiei: „Rusia este urs, nu tigru, iar urși de hârtie nu există”.

Mesajul lui Trump, postat marți seară pe platforma sa Truth Social după întâlnirea cu Volodimir Zelenski la Adunarea Generală a ONU de la New York, a oferit o perspectivă optimistă pentru Ucraina şi a insistat pe rolul sprijinului european şi al NATO în refacerea granițelor anterioare conflictului.

Textul integral publicat de Casa Albă pe rețelele sociale

În textul integral publicat de Casa Albă pe rețelele sociale, Trump a declarat, printre altele:

"„După ce am ajuns să înțeleg pe deplin situația economică și militară din Ucraina și din Rusia și după ce am văzut problemele economice pe care le are Rusia, cred că Ucraina, cu sprijinul Uniunii Europene, este în poziția de a lupta și de a recâștiga tot teritoriul pe care l-a avut inițial.

Cu timp, răbdare și sprijinul financiar al Europei și, în particular, al NATO, granițele inițiale de la începutul acestui război sunt o opțiune reală.

De ce nu? Rusia luptă fără sens de trei an și jumătate într-un război pe care o putere militară adevărată l-ar fi câștigat în mai puțin de o săptămână (...)

Asta face ca Rusia să arate tot mai mult ca un 'tigru de hârtie'.

Atunci când oamenii care locuiesc la Moscova și în toate marile orașe și regiuni din Rusia vor afla că e aproape imposibil pentru ei să mai cumpere benzină din cauza cozilor lungi (...) și că majoritatea banilor lor se duc pe lupta împotriva Ucrainei, țară cu un spirit extraordinar (...), Ucraina va reuși, poate, să-și recupereze teritoriul în forma și, cine știe, chiar mai mult de atât!

Putin și Rusia sunt în mare bucluc economic și acum este momentul ca Ucraina să acționeze. În orice caz, le doresc ambelor țări să le fie bine. Vom continua să furnizăm armament NATO pentru ca NATO să facă ce dorește cu el. Succes tuturor!"

Divergențele evidente

Declarațiile celor două părți reflectă divergențele evidente care încurajează relansarea eforturilor ucrainene cu sprijin extern. Totodată, și reacția dură a Moscovei reflectă caracterul continuu și indispensabil al „operațiunii militare speciale” în viziunea sa, conform TASS.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

donald trump
peskov
rusia
america
ucraina
razboi
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
După Macron, Trump l-a umilit în același fel și pe Erdoğan / video viral
Publicat acum 30 minute
Vrei să slăbești? Alimentul din care poți mânca o găleată fără probleme
Publicat acum 31 minute
Turcia a semnat un acord pe 20 de ani cu Mercuria pentru a cumpăra GNL din SUA
Publicat acum 32 minute
CCR, decizie pensii magistrați. Bolojan: Dacă voi demisiona, vă anunț eu
Publicat acum 54 minute
Bulgaria va opri tranzitului gazelor rusești pe teritoriul său către Serbia și Ungaria, din 2026
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 22 Sep 2025
Athanasiu: Bolile mele sunt și bolile oricărui bărbat ajuns la maturitate
Publicat pe 22 Sep 2025
Ce aduce Sezonul Balanței pentru fiecare zodie până pe 23 octombrie
Publicat pe 23 Sep 2025
Soarta Guvernului Bolojan, în mâinile CCR. Bogdan Chirieac: Se aruncă țara în haos. N-am niciun fel de îndoială
Publicat pe 23 Sep 2025
Caz revoltător în toaleta unei școli din Timișoara. Doi elevi anchetați după ce ar fi avut relaţii intime
Publicat acum 8 ore si 45 minute
Singura lege declarată astăzi constituţională de CCR. Sesizările pe celelalte 3 legi, amânate pentru 8 octombrie
cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

pentru bucuresti nu e mai ieftin sa mearga turistii cu taxiul Pentru București, nu e mai ieftin să meargă turiștii cu taxiul?

de Val Vâlcu

pretul psihologic stabilit de cnair sursa de blocaje pe autostrada soarelui Prețul psihologic stabilit de CNAIR, sursă de blocaje pe Autostrada Soarelui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close