Data actualizării: 19:34 21 Sep 2025 | Data publicării: 18:35 21 Sep 2025

Keir Starmer anunță că Marea Britanie, Canada și Australia recunosc oficial statul palestinian. Update: Netanyahu, reacție

Autor: Ioan-Radu Gava
keir-starmer-demisii_09220400 Foto: Agerpres
 

Premierul Keir Stermer a anunțat, duminică, faptul că Marea Britanie, Canada și Australia recunosc statul palestinian.

Update:

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat duminică că recunoașterea unui stat palestinian de către Marea Britanie, Canada și Australia a fost o „recompensă uriașă pentru terorism”.

„Și am un alt mesaj pentru voi: Nu se va întâmpla. Un stat palestinian nu va fi înființat la vest de râul Iordan”, a spus el într-un comunicat.

Netanyahu a spus că răspunsul Israelului va fi anunțat la întoarcerea din Statele Unite, unde este programat să se întâlnească cu președintele Donald Trump.

Știrea inițială:

Marea Britanie, Canada și Australia au recunoscut duminică un stat palestinian, o mișcare născută din frustrarea față de războiul din Gaza și menită să promoveze o soluție cu două state, dar care este, de asemenea, destinată să provoace furia Israelului și a principalului său aliat, Statele Unite, scrie Reuters.

Decizia luată de trei mari națiuni occidentale, care au fost aliați tradiționali ai Israelului, le-a aliniat cu aproximativ 140 de alte țări care susțin, de asemenea, aspirația palestinienilor de a crea o patrie independentă.

Decizia Marii Britanii a purtat un simbolism deosebit, având în vedere rolul său major în crearea Israelului ca națiune modernă în urma celui de-al Doilea Război Mondial.

„Astăzi, pentru a reînvia speranța de pace pentru palestinieni și israelieni și o soluție cu două state, Regatul Unit recunoaște oficial Statul Palestina”, a declarat prim-ministrul Keir Starmer.

Alte națiuni, inclusiv Franța, sunt așteptate să urmeze exemplul în această săptămână la Adunarea Generală a Națiunilor Unite de la New York.

Ministrul israelian al Securității, Itamar Ben-Gvir, a declarat că decizia luată de Marea Britanie, Canada și Australia a fost o recompensă pentru „ucigași”, o referință la gruparea militantă Hamas al cărei atac asupra Israelului din octombrie 2023 a declanșat războiul în regiune.

Atacul respectiv a ucis 1.200 de persoane și a dus la luarea altor 251 de ostatici, conform bilanțurilor israeliene.

Președintele palestinian Mahmoud Abbas a salutat decizia de a recunoaște un stat palestinian, spunând că aceasta ar ajuta la deschiderea drumului pentru ca „Statul Palestina să trăiască alături de Statul Israel în securitate, pace și bună vecinătate”.

Starmer i-a scris lui Abbas pentru a confirma decizia Marii Britanii, menționând că Londra a susținut o patrie evreiască în 1917, promițând totodată să protejeze drepturile comunităților non-evreiești.

„Reafirm angajamentul Regatului Unit față de un stat palestinian pentru poporul palestinian și sprijinul nostru constant pentru o soluție cu două state, în care palestinienii și israelienii să trăiască unul lângă altul în pace și securitate”, a spus el în scrisoare.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

keir starmer
marea britanie
canada
australia
palestina
