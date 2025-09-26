€ 0.0000
Data publicării: 23:35 26 Sep 2025

Karol Nawrocki, decizie privitoare la refugiații ucraineni
Autor: Ioan-Radu Gava

presedinte-polonia-nawrocki-karol_65537500 Foto: Agerpres
 

Polonia menţine protecţia acordată refugiaţilor ucraineni, dar cu unele limitări.

Preşedintele naţionalist al Poloniei, Karol Nawrocki, a semnat o lege care prelungeşte protecţia temporară acordată refugiaţilor ucraineni, dar limitează o parte din ajutoarele acordate până în prezent, a indicat vineri preşedinţia de la Varşovia, relatează AFP și Agerpres.

Nawrocki s-a opus prin veto în august la un prim proiect al proiectului de lege prezentat de guvern în august, cerând limitarea anumitor beneficii.

Vetoul său a provocat îngrijorare serioasă în rândul comunităţii ucrainene, precum şi printre patronii polonezi care se temeau să piardă o forţă de muncă valoroasă.

În urma vetoului, guvernul a pregătit un nou proiect de lege, semnat vineri de preşedinte.

După invazia Rusiei în Ucraina în februarie 2022, Polonia a primit peste un milion de refugiaţi ucraineni, în mare parte femei şi copii.

Polonia, un aliat fidel al Kievului, este, de asemenea, principala ţară de tranzit pentru armele şi ajutoarele umanitare occidentale furnizate Ucrainei.

Potrivit unui comunicat al guvernului polonez, modificările introduse în noul text vor "elimina abuzurile legate de plata beneficiilor familiale", în special cetăţenilor ucraineni care nu locuiesc în Polonia, rezolvând totodată "problema rezidenţei refugiaţilor de război ucraineni în Polonia".

