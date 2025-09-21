Kamala intră la rupere: Dezvăluirile Kamalei Harris despre Biden și alți lideri americani provoacă o adevărată furtună între democrați

Așadar, fosta vicepreședintă a Statelor Unite, Kamala Harris, revine în prim-planul politicii americane cu un volum care zdruncină Partidul Democrat din temelii. În cartea sa de memorii intitulată „107 Days”, Harris adoptă o strategie de tip „pământ pârjolit”, remarcă Politico. Kamala lansează critici directe nu doar la adresa fostului președinte Joe Biden, ci și a unor figuri-cheie considerate potențiali candidați pentru alegerile prezidențiale din 2028.

Cartea rememorează cele 107 zile intense care au urmat retragerii lui Joe Biden din cursa prezidențială, în iulie 2024, după o dezbatere catastrofală cu Donald Trump. Harris povestește detalii neștiute ale haosul politic de atunci, indecizia liderilor democrați și propriile lupte pentru a se impune ca succesoare a lui Biden.

Kamala Harris dezvăluie că a fost singură împotriva tuturor, inclusiv în cadrul Partidului Democrat. Nimeni nu a scăpat de criticile ei.

Criticile cele mai dure au fost chiar către Joe Biden.

Harris a descris decizia acestuia de a candida pentru un al doilea mandat drept „nesăbuită”, insistând că la 81 de ani Biden era vizibil obosit și predispus la „poticniri fizice și verbale”. Ea a făcut distincția între abilitatea sa de a guverna și cea de a face campanie, dar a subliniat că echipa lui Biden a marginalizat-o constant și nu a apărat-o de atacurile adversarilor. „A trebuit să îmi demonstrez loialitatea de nenumărate ori”, a scris Harris, adăugând că, în schimb, nu a primit același sprijin.

Mai mult, fosta vicepreședintă a îndreptat săgeți și către cercul apropiat al lui Biden, acuzându-i că nu l-au convins să se retragă mai devreme și că i-au pus în cârcă subiecte dificile, alimentând totodată narative negative despre mandatul ei.

Nimeni nu a scăpat de criticille Kamalei Harris care provoacă o furtună în Partidul Democrat, într-un moment în care Donald Trump domină din nou copios politica internă americană

Printre cei vizați de Kamala Harris se numără nume grele din partid, văzute ca o opțiune pentru alegerile din 2028. În primul rând guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, prieten, dar și rival politic al lui Harris, care a răspuns sec la apelul său telefonic în momentul în care i-ar fi cerut sprijinul. Newsom i-a dat doar un mesaj „Drumeție (n.r. - ar fi fost plecat la munte). Te sun mai târziu”. Un apel care, după cum dezvăluie Kamala Harris, nu a mai venit niciodată. Deși Newsom și-a anunțat sprijinul câteva ore mai târziu, fosta vicepreședintă a preferat să sublinieze ezitarea inițială.

Guvernatoarea din Michigan, Gretchen Whitmer, a avut o reacție la fel de reținută în a o sprijini, explicând că trebuia „să lăsăm praful să se așeze” înainte de a lua o decizie. În cele din urmă, ea a sprijinit campania Kamalei Harris și a acceptat să devină co-președintă a acesteia. Și guvernatorul Illinoisului, JB Pritzker, a refuzat să ofere un sprijin imediat, invocând rolul său de gazdă a Convenției Democrate, dar a trecut de partea lui ei la o zi după retragerea lui Biden.

Una dintre cele mai surprinzătoare dezvăluiri vizează relația cu Pete Buttigieg, secretarul Transporturilor și un apropiat al Kamalei Harris. Deși îl considera favorit pentru poziția de vicepreședinte, Harris a mărturisit că a renunțat la idee din convingerea că America nu era pregătită pentru un tandem format dintr-o femeie de culoare și un bărbat gay. Buttigieg a declarat pentru Politico că nu discutaseră niciodată astfel de temeri și s-a declarat „surprins” să citească acest lucru în cartea ei.

Nici guvernatorul Pennsylvaniei, Josh Shapiro, nu a scăpat de criticile Kamalei. Ea a scris că ambițiile sale exagerate l-ar fi făcut nepotrivit pentru rolul de „numărul doi”, adică vicepreședinte. Kamala îl acuză pe acesta că voia să fie „în cameră pentru fiecare decizie”. Chiar dacă Harris l-a descris ca „elegant și carismatic”, ea a punctat lipsa de discreție și tendința de a ridica direcții nepotrivite despre avantajele personale ale funcției.

Senatorul Mark Kelly, fost astronaut, a fost caracterizat ca „magnetic” și „idealul american al serviciului altruist”, însă Harris s-a arătat sceptică față de lipsa sa de experiență în situații politice critice și de reținerea de a sprijini ferm anumite inițiative legislative pro-sindicate.

Politico scrie că prin aceste dezvăluiri, „107 Days” nu este doar o carte de memorii, ci un act de acuzare împotriva conducerii democrate și o încercare a Kamalei Harris de a-și redefini locul în istoria politică americană. Volumul ridică întrebări despre unitatea Partidului Democrat și despre capacitatea sa de a pregăti o strategie coerentă pentru viitor, într-un moment în care Donald Trump domină din nou scena politică americană, conchide sursa citată.