Data actualizării: 21:40 03 Oct 2025 | Data publicării: 21:40 03 Oct 2025

Jurnalist francez ucis în atacurile rusești cu drone din Ucraina
Autor: Iulia Horovei

Antoni Lallican Sursa foto: Antoni Lallican, Instagram
 

Un fotojurnalist francez și-a găsit sfârșitul vineri, 3 octombrie, într-un atac cu drone rusești în estul Ucrainei.

Fotojurnalistul francez Antoni Lallican, de 37 de ani, a fost ucis vineri într-un atac cu dronă în Donbas, în estul Ucrainei, au anunțat organizațiile de jurnaliști EFJ-IFJ și SNJ, informează AFP și preluat de Agerpres.

El a fost „victima unui atac cu drone rusești”, a declarat președintele francez Emmanuel Macron.

Un alt jurnalist, rănit

Un jurnalist ucrainean, Georgiy Ivanchenko, a fost rănit în cursul aceluiași atac, au indicat Federațiile Europeană și Internațională ale Jurnaliștilor și Sindicatul Național al Jurnaliștilor (SNJ), potrivit cărora atacul a avut loc în jurul orei 07:20 GMT vineri.

FEJ și FIJ „condamnă această crimă de război și cer autorităților să deschidă o anchetă pentru identificarea responsabililor”, se arată într-un comunicat.

„Este pentru prima dată când un jurnalist este ucis de o dronă în Ucraina”, au subliniat organizațiile.

Brigada alături de care se aflau jurnaliștii a confirmat, de asemenea, că a fost vorba de o dronă rusească. Antoni Lallican „a fost ucis în urma unei lovituri țintite a unei drone FPV inamice”, a transmis aceasta pe Facebook.

„Cei doi jurnaliști purtau un echipament de protecție individuală” și, pe veste, „aveau semne de recunoaștere - inscripția 'presă'”, potrivit aceleiași surse.

Colabora cu mai multe publicații cunoscute

Antoni Lallican colabora cu mai multe publicații franceze (Le Monde, Le Figaro, Libération, Paris Match, etc.) și străine (Der Spiegel, Die Welt, Le Temps, etc.).

Era, de asemenea, angajat din 2018 al agenției foto Hans Lucas, potrivit președintelui acesteia, Wilfrid Esteve.

„El mergea regulat în Ucraina, cunoștea foarte bine terenul și știa cum să lucreze”, a povestit pentru AFP Esteve.

Numărul jurnaliștilor uciși în Ucraina de la începutul războiului, în februarie 2022, diferă în funcție de sursele citate. Potrivit UNESCO, 22 de jurnaliști au murit în timp ce își exercitau profesia, față de 17, conform SNJ. Autoritățile ucrainene au oferit cifre variabile, potrivit Agerpres.

