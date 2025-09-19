€ 5.0719
Data actualizării: 20:22 19 Sep 2025 | Data publicării: 20:15 19 Sep 2025

Scandal la Hollywood: Jimmy Kimmel, suspendat după comentariile controversate despre Charlie Kirk

Autor: Tiberiu Vasile
Scandal la Hollywood: Jimmy Kimmel, suspendat după comentariile controversate despre Charlie Kirk Jimmy Kimmel Show Captura Ecran Youtube
 

Celebrul prezentator american Jimmy Kimmel a fost suspendat pe termen nelimitat după comentariile despre Charlie Kirk.

Prezentatorul american Jimmy Kimmel a fost suspendat pe termen nelimitat de la difuzarea emisiunii sale „Jimmy Kimmel Live!” de către ABC, ca urmare a comentariilor pe care le-a făcut despre împușcarea activistului conservator Charlie Kirk.

Măsura vine la scurt timp după ce Brendan Carr, președintele Federal Communications Commission (FCC), a amenințat că va lua acțiuni împotriva ABC și a companiei-mamă Disney, acuzând emisiunea de inducere în eroare a publicului.

„Așa nu se jeleste un adult pentru moartea cuiva pe care îl numește prieten. Așa plânge un copil de patru ani pentru un peștișor auriu”

În monologul său de luni, Kimmel a declarat că „Gașca MAGA” încerca „disperată să îl caracterizeze pe acest tip care l-a ucis pe Charlie Kirk ca fiind altceva decât unul de-al lor” și că urmărea „să obțină puncte politice de pe urma acestui incident”. Carr a spus că prezentatorul „pare să inducă direct în eroare publicul american”. Până în acest moment, Kimmel nu a făcut niciun comentariu suplimentar.

Kimmel este unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de talk-show-uri din SUA, conducând „Jimmy Kimmel Live!” din 2003 și fiind gazda Premiilor Oscar de patru ori. Luni seara, în cadrul emisiunii, el a comentat despre steagurile coborâte în bernă în memoria lui Kirk și a ironizat reacția președintelui Donald Trump.

„Așa nu se jeleste un adult pentru moartea cuiva pe care îl numește prieten. Așa plânge un copil de patru ani pentru un peștișor auriu”, a spus Kimmel, provocând reacții dure din partea lui Carr, care l-a acuzat de „cel mai bolnav comportament posibil” și a cerut o scuză publică.

Unul dintre cei mai mari operatori de posturi TV din SUA a anunțat că nu va difuza emisiunea lui Kimmel „pe termen nedeterminat”

„Putem rezolva asta pe calea ușoară sau pe calea grea”, a adăugat Carr pentru podcastul conservator Benny Show, avertizând că „aceste companii pot găsi modalități de a-și schimba comportamentul și de a lua măsuri, sincer, împotriva lui Kimmel, sau FCC va avea de muncă în mod suplimentar.”

La câteva ore după declarațiile lui Carr, Nexstar Media, unul dintre cei mai mari operatori de posturi TV din SUA, a anunțat că nu va difuza emisiunea lui Kimmel „pe termen nedeterminat”, calificând comentariile prezentatorului drept „ofensive și insensibile într-un moment critic pentru discursul nostru politic național”. Carr a salutat decizia Nexstar și a spus că speră ca și alți radiodifuzori să urmeze exemplul. Compania solicită în prezent aprobarea FCC pentru fuziunea planificată de 6,2 miliarde de dolari cu Tegna.

În locul emisiunii lui Kimmel, Sinclair, cel mai mare grup afiliat ABC din SUA, va difuza un program special de omagiere a lui Kirk în locul emisiunii lui Kimmel.

Mai mulți actori de la Hollywood au criticat suspendarea

Charlie Kirk, activist conservator cunoscut, a fost împușcat mortal pe 10 septembrie, în timpul unui discurs la Utah Valley University din Orem. Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, a fost acuzat de crimă, iar procurorii intenționează să solicite pedeapsa cu moartea. În ziua atacului, Kimmel a postat pe Instagram un mesaj de condamnare a faptei și a transmis „dragoste” familiei victimei.

În reacții publice, Donald Trump a spus, în timpul unei vizite de stat în Marea Britanie, că Jimmy Kimmel a fost „dat afară pentru că avea ratinguri slabe” și că „nu este o persoană talentată”.

Mai mulți actori de la Hollywood, printre care Ben Stiller și Jean Smart, au criticat suspendarea, apreciind că aceasta nu reprezintă cancel culture, ci o reacție disproporționată la libertatea de exprimare. Dave Portnoy, fondatorul Barstool Sports, a subliniat că „asta sunt consecințele faptelor tale”.

Între timp, liderii democrați din Camera Reprezentanților au acuzat-o pe Carr de „abuz corupt de putere” și au cerut demisia sa, argumentând că a forțat ABC să se supună administrației Trump.

Această suspendare reprezintă un nou episod în conflictul administrației Trump cu marile companii media

Kimmel nu a comentat în timp ce părăsea studioul miercuri, iar fanii săi și-au exprimat dezamăgirea față de suspendare. Comisarul FCC Anna Gomez a criticat abordarea autorității, afirmând că un „act de violență politică de neiertat de către un individ tulburat nu trebuie niciodată exploatat ca justificare pentru cenzură sau control mai larg”.

Sindicatul scenariștilor din America (WGA) a declarat că decizia constituie o încălcare a drepturilor constituționale privind libertatea de exprimare. O sursă a precizat pentru CNBC că Jimmy Kimmel nu a fost concediat și că rețeaua intenționa să discute cu el despre revenirea pe post.

Această suspendare reprezintă un nou episod în conflictul administrației Trump cu marile companii media, după ce președintele a încheiat anterior acorduri cu CBS și ABC și a inițiat acțiuni legale împotriva Wall Street Journal și New York Times. În iulie, CBS a anunțat că va încheia „Late Show With Stephen Colbert” în anul următor, după 11 sezoane, o decizie catalogată de companie drept „pur financiară”, dar contestată de Colbert, conform BBC.

