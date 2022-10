Jerry Lee Lewis a murit. Legendarul cântăreț avea 87 de ani

Reprezentantul lui Jerry, Zach Farnum, a confirmat că artistul a murit în casa sa din Memphis, Tennessee, în prezenţa soţiei sale, Judith.conform Daily Star.

Informația a venit la câteva zile după ce anunțul artistului a fost anunțat în mod eronat. Publicația americană TMZ anunțase că artistul a murit pe 26 octombrie.

Cauza morții artistului nu a fost dezvăluită deocamdată. Poreclit The Killer, Lewis a fost inclus în Country Music Hall of Fame pe 16 octombrie.

Jerry Lee Lewis a fost bolnav în ultima perioadă, suferind din cauza unei gripe în această lună. Artistul nu a putut să asiste la ceremonia de includere în Country Music Hall of Fame de pe 16 octombrie, unde a fost reprezentat de soţia lui. În spaţiul online a apărut şi o fotografie realizată după acea ceremonie, care îl arăta pe muzicianul Kris Kristofferson în timp ce îl vizita pe Jerry Lee Lewis în locuinţa acestuia, pentru a-i înmâna medalia ce atestă includerea sa în Country Music Hall of Fame, conform Agerpres.

Interpretul Jerry Lee Lewis s-a născut la 29 septembrie 1935, în Ferriday, statul Louisiana (SUA). Cele mai importante materiale discografice au fost "Jerry Lee Lewis" (1958), "Country Songs for City Folks/All Country" (1965), "Another Place, Another Time" (1968), "The Golden Cream of the Country" (1970), "Who's Gonna Play This Old Piano?" (1972), "Boogie Woogie Country Man" (1975), "Country Memories" (1977), "When Two Worlds Collide" (1980), "I Am What I Am" (1984), "Young Blood" (1995), "Last Man Standing" (2006), "Mean Old Man" (2010), "Rock and Roll Time" (2014).

Sursa: Daily Star

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News