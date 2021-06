Jennifer Lopez și Ben Affleck formează din nou un cuplu, la 17 ani de la despărțire / Foto & Video

Jennifer Lopez și Ben Affleck au fost filmați de paparazzi în timp ce se sărutau pasional într-un restaurant din Los Angeles. Cei doi se aflau acolo la petrecerea surorii artistei, Linda, care a împlinit 50 de ani, potrivit Page Six.

De altfel, nu sunt primele imagini cu cei doi din ultima perioadă. De data aceasta însă, este clar că Jennifer și Ben formează din nou un cuplu.

Jennifer Lopez și Ben Affleck au format un cuplu celebru între anii 2002 și 2004. Relația lor s-a destrămat brusc, după câțiva ani, iar fiecare s-a căsătorit, a avut copii și apoi a divorțat.

Presa mondenă de peste Ocean scrie că Jennifer Lopez ar vrea să se mute la Los Angeles pentru a fi aproape de Ben Affleck, dar și că mama ei ar fi încântată de faptul că cei doi au reluat relația.

EXCLUSIVE: Ben Affleck and Jennifer Lopez make out at steamy PDA-packed dinner https://t.co/vyUmEci4Pi pic.twitter.com/ITcGcgv9x2

OMG!!! Jennifer Lopez and Ben Affleck are kissing and shit. I loved it. Let the chaos that is #Bennifer 1.0 officially start????????pic.twitter.com/a8jTvwf3An