Japonia îl va sancționa pe Putin. Națiunea se va alătura interdicției SWIFT pentru Rusia

Japonia va îngheța activele financiare ale președintelui rus Vladimir Putin „și ale altor oficiali guvernamentali cheie” în urma invaziei Ucrainei de către Rusia, a declarat prim-ministrul Kishida Fumio, potrivit postului public japonez NHK.

Premierul Fumio a declarat că acțiunile Rusiei reprezintă o încălcare a dreptului internațional pe care Japonia o condamnă cu fermitate, a informat duminică NHK.

El a mai spus că este nevoie de un răspuns unitar pentru a proteja ordinea internațională, a raportat sursa citată.

Prim-ministrul Fumio „a indicat, de asemenea, că Japonia se va alătura Statelor Unite și țărilor europene pentru a bloca băncile rusești selectate din rețeaua internațională de plăți SWIFT”.

Premierul a mai spus că Japonia va oferi o sumă suplimentară de 100 de milioane de dolari, ajutor umanitar de urgență pentru poporul Ucrainei, pe lângă un angajament prealabil în valoare de „aproximativ 100 de milioane de dolari”, a raportat NHK.

SWIFT este rețeaua de înaltă securitate care conectează mii de instituții financiare din întreaga lume.

Şeful diplomaţiei de la Kiev, Dmitro Kuleba, afirmă că, în cazul în care va fi pus în practică anunţul preşedintelui rus Vladimir Putin privind plasarea în stare de alerta a „forţei de descurajare”, care are o componentă nucleară, atunci ar fi 'o catastrofă pentru lumea întreagă', dar nu va distruge poporul ucrainean.

„Acest ordin al preşedintelui Putin a venit la scurt timp după ce a fost făcut anunţul că delegaţiile (ucraineană şi rusă - n.r.) sunt pregătite să se întâlnească. Vedem acest anunţ, în această cronologie, ca o încercare de a creşte mizele şi de a pune presiune în plus pe delegaţia ucraineană. Dar nu vom ceda la această presiune. Vom avea o abordare foarte simplă la aceste discuţii, cum am mai spus: mergem acolo să auzim ce are de spus Rusia şi le vom spune ce credem noi despre situaţie”, a arătat Kuleba, într-o conferinţă de presă, online, pentru jurnaliştii străini. Ministrul ucrainean de externe a subliniat intenţia ţării sale de a opri conflictul militar.

„Suntem pregătiţi să discutăm despre cum să oprim războiul şi să nu mai fie ocupate teritoriile noastre. Dacă Rusia, dacă ordinul preşedintelui Putin de a pune în alertă armele sale nucleare este o ameninţare directă, că acesta va folosi respectivele arme nucleare împotriva Ucrainei, atunci am un mesaj foarte simplu: va fi o catastrofă pentru lumea întreagă, dar nu ne va îngenunchea”, a conchis şeful diplomaţiei de la Kiev. Preşedintele rus Vladimir Putin a anunţat duminică plasarea în stare de alertă a ”forţei de descurajare' a armatei ruse, care poate cuprinde o componentă nucleară, în a patra zi a invaziei Rusiei în Ucraina.

„Responsabili de cel mai înalt grad din principalele ţări ale NATO îşi permit declaraţii agresive împotriva ţării noastre, de aceea îi ordon ministrului Apărării şi şefului Statului Major General să pună forţele de descurajare ale armatei ruse într-un regim de serviciu special”, a declarat Putin, citat de TASS.

