Jane Fonda a anunţat că are cancer

Actriţa americană şi activista Jane Fonda a anunţat vineri că suferă de cancer, dar s-a declarat optimistă cu privire la şansele sale de vindecare, denunţând în acelaşi timp inegalităţile cu privire la accesul la servicii medicale din Statele Unite ale Americii, transmite sâmbătă AFP.



"Am fost diagnosticată cu un limfom non-Hodgkin", un cancer al sistemului limfatic "şi am început tratamentul prin chimioterapie", a anunţat pe contul său de Instagram actriţa laureată a premiului Oscar, în vârstă de 84 de ani.



"Este vorba despre un cancer complet vindecabil, 80% dintre oameni supravieţuiesc, motiv pentru care mă simt foarte norocoasă", a adăugat ea, conform Agerpres.



"Am de asemenea şansa de a beneficia de o asigurare medicală şi de a avea acces la cele mai bune medicamente şi tratamente. Sunt conştientă că sunt privilegiată şi acest lucru este trist", a continuat vedeta, susţinătoare a democraţilor americani, adăugând că "numeroşi" americani "nu au acces la îngrijirile de calitate pe care le primesc eu şi acest lucru nu este corect".

Jane Fonda are două premii Oscar





Cariera lui Jane Fonda a început în anii '60 şi a fost încununată de două premii Oscar pentru cea mai bună actriţă în rol principal, în 1972 pentru "Klute" în regia lui Alan J. Pakula, şi în 1979 pentru "Comming Home" în regia lui Hal Ashby. Ea a mai fost nominalizată de cinci ori la cele mai prestigioase premii ale cinematografiei americane.



Chiar şi la 84 de ani actriţa are o carieră activă, împrumutându-şi recent vocea pentru animaţia "Luck", lansată de Apple TV+.



Cariera sa a avut multiple faţete. Star al programelor de aerobic, ea este cunoscută şi pentru militantismul său în slujba păcii din perioada Războiului din Vietnam. În prezent ea militează îndeosebi pentru cauze legate de mediu şi de încălzirea globală.



În mesajul ei a subliniat şi rolul combustibililor fosili şi al pesticidelor în îmbolnăvirile oncologice.



"Trebuie să fac şase luni chimioterapie, suport bine tratamentele şi, credeţi-mă, nu voi lăsa ca toate acestea să-mi afecteze activismul meu în slujba mediului", a promis ea.



"Se apropie alegerile de la jumătatea mandatului (în noiembrie) şi vor avea consecinţe importante. Dar puteţi conta pe mine pentru a vă însoţi în creşterea armatei noastre de luptători pentru climă", a adăugat ea.

În 2018, Jane Fonda a fost operată tot din cauza unei tumori

'Mi-a fost îndepărtat un cancer de la buză', a spus actriţa şi militanta în vârstă de 80 de ani, în cadrul unui interviu acordat emisiunii 'Today', difuzată de postul NBC. Jane Fonda a admis că a suferit această operaţie după ce s-a prezentat la interviu cu un bandaj care îi acoperea buza inferioară.

Ea a participat la emisiune pentru a promova cel de-al patrulea sezon al comediei 'Grace and Frankie' difuzată de Netflix în care interpretează unul dintre roluri. 'Am crezut că o să-mi treacă până să vin, dar mă simit bine şi nu vroiam decât să explic', a spus ea. Actriţa a vrut să minimalizeze subiectul, asigurând că există lucruri mai importante decât faptul de a se ocupa de buza ei.

'Ce înseamnă o buză când lumea în jur se prăbuşeşte?', a întrebat ea. În 2011, Jane Fonda a fost diagnosticată cu cancer la sân şi i-a fost extirpată o tumoare, în urma căreia a spus câteva luni mai târziu că 'se simte bine'.

