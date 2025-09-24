€ 5.0784
Data actualizării: 23:40 24 Sep 2025 | Data publicării: 23:23 24 Sep 2025

James Comey, fostul director al FBI, ar urma să fie pus sub acuzare

Autor: Ioan-Radu Gava
fbi Foto: Agerpres
 

James Comey, fostul director al FBI, va fi pus sub acuzare pentru mărturie mincinoasă.

Fostul director FBI, James Comey, urmează să fie pus sub acuzare în Districtul Estic al Virginiei în următoarele zile, a relatat MSNBC miercuri, citând trei surse, scrie Reuters.

„Amploarea completă a acuzațiilor pregătite împotriva lui Comey este neclară, dar sursele cred că cel puțin un element al rechizitoriului - dacă va continua - îl va acuza că a mințit Congresul în timpul mărturiei sale din 30 septembrie 2020 despre autorizarea unei scurgeri de informații”, a scris un reporter MSNBC pe X.

James Comey
fbi
sua
