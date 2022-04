Îți mai amintești de Frankfurt din Vacanța mare? Cum arată acum Iulian Ilinca

Pentru Iulian Ilinca, serialul „Vacanța mare” a reprezentat o adevărată rampă de lansare în showbizul românesc. Personajul „Frankfurt” pe care actorul l-a interpretat timp de câțiva ani a fost extrem de îndrăgit de public. Pe acea vreme, Iulian juca rolul unui tânăr „mai sărac ca duhul” și avea o replică celebră.

Acum, după aproape 20 de ani de la finele serialului de comedie, Iulian Ilinca s-a schimbat radical. Însă nu a renunțat la activitatea din lumea teatrului. Ba chiar are numeroase proiecte în care se implică. Mulți au pierdut șirul detaliilor despre artist, așa că articolul nostru îți va lămuri orice curiozitate despre viața actorului.

Transformare radicală

Iulian Ilinca a rămas un actor cu același simț al umorului și o carismă debordantă. Singura diferență e că poate fi mai „delicat” în ceea ce privește atitudinea și glumele sale, față de cele folosite în cadrul serialului. Cât despre înfățișarea sa, „Frankfurt” are acum un look nou. Actorul a renunțat la plete, s-a îngrășat câteva kilograme și și-a lăsat barbă de „pădurar”. Cunoscut de o țară întreagă datorită replicii „Te sparg, să moară mama!”, actorul are acum aproape 50 de ani, însă nu se poate spune că nu are o condiție fizică destul de bună.

Încă mai poate fi văzut pe scenă

„Mă puteți vedea în piesa „O noapte furtunoasă”, la teatrul Excelsior, dar sper să primesc și alte oferte. Acum am terminat de filmat pentru „Secretul lui Zorillo” cu o echipă extraordinară, cu o mulțime de profesioniști, cu multe costume senzaționale și pot să spun că m-am simțit foarte bine. Sper să vedem cât mai repede filmul. După acest proiect sper să-mi iau o vacanță și aștept noi oferte.”, a declarat Iulian Ilinca pentru click.roTrebuie ştiut faptul că îndrăgitul „Frankfurt” a mai apărut de-a lungul timpului în diverse piese de teatru și reclame, semn că actoria este în continuare marea lui pasiune.

