Data publicării: 09:28 06 Oct 2025

Italia, negocieri cu SUA pentru reducerea taxelor la paste
Autor: Iulia Horovei

paste-retrase-din-magazine_55483900 Foto: Pixabay
 

Italia încearcă să convingă SUA să renunțe la noile taxe suplimentare aplicate pastelor pe care le exportă.

Italia colaborează strâns cu oficialii Comisiei Europene pentru a convinge Statele Unite să renunțe la taxa suplimentară aplicată importurilor de paste, care ar dubla practic prețul acestora, a anunțat Ministerul italian de Externe, potrivit economictimes.

Decizia de a impune o taxă suplimentară de 91,74% este rezultatul unei anchete a Departamentului Comerțului al SUA, care a constatat că doi mari producători italieni ar fi vândut paste la prețuri nejustificat de mici, o practică cunoscută sub numele de dumping, între iulie 2023 și iunie 2024.

Italia respinge taxa suplimentară pentru pastele exportate în SUA

Aceste tarife s-ar adăuga la taxa americană de 15% aplicată majorității importurilor provenite din Uniunea Europeană și ar urma să intre în vigoare în ianuarie 2026.

Ministerul italian de Externe a transmis, sâmbătă seara, că respinge concluziile și noile taxe și că sprijină companiile italiene să își protejeze drepturile prin intermediul ambasadei de la Washington.

Cu exporturi în valoare de aproape 800 de milioane de dolari, Statele Unite reprezintă una dintre cele mai importante trei piețe de export pentru pastele italiene, un produs de bază al patrimoniului culinar al Italiei și o marfă de export semnificativă.

În 2024, exporturile totale de paste ale Italiei au depășit 4 miliarde de euro, cu aproape 2,5 milioane de tone vândute în străinătate, potrivit datelor agenției naționale de statistică ISTAT.

Principala organizație patronală italiană, Confindustria, a redus joi prognozele de creștere economică pentru acest an și pentru anul viitor, invocând impactul taxelor americane și tensiunile geopolitice asupra exporturilor.

UE și SUA au încheiat în iulie un acord care stabilește taxe de 15% pe majoritatea schimburilor comerciale reciproce.

 

 

