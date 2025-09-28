Israelul a lovit un depozit de arme al Hezbollah din Liban

Armata israeliană a raportat duminică că a vizat un depozit de arme al grupării Hezbollah situat în sudul Libanului, transmite AFP. Acțiunea face parte din operațiunile continue ale Israelului împotriva infrastructurilor militante din regiune.

„Acest depozit era utilizat de organizaţia teroristă pentru a planifica şi întreprinde atacuri contra statului Israel”, se arată în comunicat, care subliniază totodată că „prezenţa acestor infrastructuri teroriste constituie o încălcare a acordurilor încheiate între Israel şi Liban”.

Hezbollah a deschis un front împotriva Israelului la începutul războiului din Fâşia Gaza

Hezbollah a deschis un front împotriva Israelului la începutul războiului din Fâşia Gaza pe 7 octombrie 2023, susținând Hamas. Conflictele au escaladat într-un război deschis în septembrie 2024, încheiat temporar prin armistițiul din 27 noiembrie, însă Israelul continuă să lovească periodic poziții ale grupării în Liban.

În paralel, presiunea asupra Hezbollah pentru predarea armelor crește, armata libaneză elaborând un plan de dezarmare în sudul țării, la granița cu Israelul, plan respins însă de formațiunea pro-iraniană, conform Agerpres.