Ioana Năstase recunoaște: Îmi pieptăn părul doar atunci când îl spăl. Sunt foarte relaxată

"Sunt întrebată tot timpul ce fac să am părul așa. Mare lucru, nu. Eu am grijă de el, nu folosesc tratamente scumpe și nu merg la saloane. Îl pieptăn doar atunci când îl spăl. Mă spăl cu același șampon de zece ani, pe care îl iau din Turcia, are multe vitamine. Îl spăl la trei zile, apoi mă clătesc cu apă foarte rece, pentru că asta îl revigorează și-i dă luciu. Acum 4 ani l-am avut foarte lung, până la mijloc, apoi m-am tuns până la umeri, e important să-l tunzi. Mă vopsesc o dată la trei luni, nu prea am fire albe. Cred că mai contează și gena", a povestit Ioana Năstase, pentru click.ro.

"Rar merg la coafor, la ocazii. În rest, mă coafez singură, pentru că, fiind bogat și ondulat, se așază singur. Nu-l tapez, îl las pe spate si atât. Merg pe ideea că tot ce-i simplu e mai frumos. Și foarte important, să îți menții echilibrul, calmul, să nu te stresezi. Aud în jurul meu persoane care spun că le cade părul din cauza stresului. Eu stau foarte bine cu psihicul, asta ne sfătuiesc și medicii. De ce să ne îmbolnăvim singuri, să ne cadă părul?! Nu am folosit extensii și nu am înțeles niciodată rostul lor. Sinceră să fiu, nu-mi place cum se văd, așa lipite pe păr. Eu le-aș sfătui pe doamne să renunțe la ele, să-și lase părul să se regenereze singur și să-l prindă într-un coculeț și atât. Sunt foarte relaxată poate și ăsta e un truc", a mai spus Ioana Năstase.

"Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți"

"Sunt foarte sinceră cu voi. Ce fac să arăt bine? Fac foamea. Da, pentru că după o vârstă se cam depune tot. La 22 de ani, după ce am născut, într-o lună, de la 75 kg am ajuns la 59 de kilograme. De atunci am încercat să mă mențin. Pe la 43 de ani am facut ulcer perforat și am fost operată de urgență. Fac foamea în continuare, deși am antecedente.

Dacă vă spun ce mănânc într-o zi, râdeți de muriți (n.r. râde în hohote). Am meniul meu de foame, ca să zic așa. Dimineața beau un litru de apă și o cafea cu lapte. După-amiază mănânc ori mămăligă cu brânză și smântână, ori pește sau fructe de mare, ori o salată. Atât. Apoi, non-stop apă, seara un fruct și 4 masaje pe săptămână. Da, am o singură masă pe zi. Nu vă spun să faceți ca mine pentru că nu e bine! Nu fac sport, doar masaj, care mă ajută foarte mult.

Chiar Ilie îmi spunea acum de dimineață "Băi, ai o piele și o carne tare pe tine ca una de 20 de ani", și asta datorită masajelor. Nu am operații, în afară de silicoane. Nu pierd vremea pe la esteticieni și saloane de înfrumusetare, dar recunosc, nu mănânc cum trebuie", povestea, cu ceva timp în urmă, Ioana Năstase pentru click.ro.

