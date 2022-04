Ioana Constantin: Cum se manifestă curajul guvernanților de la Chișinău de a lupta cu propaganda rusă

Invitată la DC News, Ioana Constantin a vorbit despre situația în care se află Republica Moldova și despre curajul actualilor guvernanți de la Chișinău de a lupta cu propaganda rusă:

„Relațiile comerciale ale Republicii Moldova au fost preponderent cu Ucraina și cu Rusia și vorbim aici inclusiv pe zona alimentară. Și noi, de exemplu, suntem afectați pe zona construcțiilor, pentru că nu producem fier beton. Nu producem absolut deloc și luam totul din Ucraina și Rusia. Că luam din Rusia e un lucru rău, dar la Ucraina este într-adevăr o problemă.

Republica Moldova gestionează un flux de refugiați foarte mare și, la fel ca în România, nu rămân acolo. Doar trec pe acolo, vin în România, iar de aici pleacă în Polonia, Germania. Un flux de sute de mii de refugiați este dificil de gestionat și, cu toate asta, Republica Moldova, ca România, a făcut față exemplar. Totuși, Republica Moldova nu este stat membru al UE și a reușit să gestioneze acest flux de refugiați.“, a spus Ioana Constantin.

Problema Transnistriei

„A fost o conferință la Berlin la care s-au dat fonduri pentru Republica Moldova, însă există o problemă foarte mare în ceea ce privește riscul de securitate pe care îl are în fața Federației Ruse. Acolo avem acea zonă separatistă, Transnistria, unde sunt tone de armament ale Federației Ruse, de foarte mulți ani. Maia Sandu a cerut de foarte mult timp să fie destructurat acel armament de pe teritoriul Republicii Moldova și nu s-a întâmplat acest lucru. Plus de asta, Federația Rusă are tot felul de reacții față de Republica Moldova. Depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană a avut niște ecouri destul de puternice și, cum spunea și președintele Zelenski în Parlamentul României, după Ucraina ar urma Republica Moldova.

Eu nu sunt atât de prăpăstioasă și nu cred că se va ajunge la un conflict și pe teritoriul Republicii Moldova, deși eu cred că Federația Rusă și-ar fi dorit să folosească acea zonă separatistă, Transnistria, pentru că am discutat cu mulți oameni din Republica Moldova despre asta și mi-au spus că așa cum folosea Belarusul ca să atace Ucraina, așa ar fi dorit să folosească și Transnistria pentru a ataca anumite zone din Ucraina.“, a adăugat Ioana Constantin.

Propaganda rusă, combătută de Maia Sandu

„România trebuie să fie un avocat puternic, în această perioadă, pentru Republica Moldova, pentru a ajuta cu fonduri. Oricum există tot felul de tranșe de ajutor din partea Uniunii Europene care merg către Republica Moldova, acolo fiind o guvernare pro-europeană și un președinte pro-european, Maia Sandu, foarte curajoasă în acțiuni în ultima perioadă. Maia Sandu a fost prima care a interzis canalele media de propagandă rusească, Sputnik și alte canale“

„Sputnik, hai să zici că e propagandă din aia, cu toporul, de zice că albul e negru, negrul e alb, dar înțeleg că acolo funcționează televiziuni de divertisment care oferă sport, spectacole, seriale în limba rusă...“, a completat Val Vâlcu.

