Învățătoare din Vâlcea, acuzată că juca la păcănele bani luați de la părinți. "Plângea. Am văzut-o". Ar fi furat adesea și păpuși Barbie din magazine

O învățătoare în vârstă de 40 de ani din Râmnicu Vâlcea s-a ales cu dosar penal pentru furt calificat și înșelăciune, după ce ar fi jucat la păcănele banii luați cu împrumut de la părinți, scrie Timpul de Vâlcea. Aceștia susțin că femeia le cerea sume mari de bani de la 300 de euro și până la 1000 de euro, invocând motive familiale. În plus, femeia ar avea și datorii la mai mulți cămătari.

„Eu i-am dat în repetate rânduri bani pentru că plângea și îmi spunea că are mari probleme. Ba că fratele ei a fost amendat în Germania, ba diverse probleme. Nu mi-a dat banii înapoi. Am urmărit-o într-o zi. Am văzut-o cum intra la jocurile de noroc.”, a povestit mama unei eleve.

Ar fi furat păpuși Barbie din magazine

Femeia, soție de preot, este acuzată și că ar fi furat păpuși Barbie din magazinele din oraș, scrie Gazeta de Sud. Mai exact, în luna ianuarie, camerele de supraveghere ale unui magazin ar fi surprins momentul în care dascălul își băga în geantă o păpușă scumpă. Apoi, ar fi mers la casă cu alte două păpuși ieftine, pe care le-a plătit. Proprietarii magazinului susțin că femeia nu ar fi la primul furt și că încă din 2018 ar fura păpuși de la ei din magazin. Paguba magazinului s-ar ridica la circa 3.000 de lei. Proprietarii magazinului ar fi iertat-o de mai multe ori, dar într-un final au decis să meargă la poliție.

Părinții nu ar fi depus până acum plângeri scrise, dar au hotărât să facă acest lucru după dosarul penal pentru furt calificat, intentat împotriva învățătoarei. Cadrul didactic a fost suspendat și în acest moment este în curs o anchetă a inspectoratului școlar județean, care vrea să o excludă din învățământ. Totuși, până acum învățătoarea ar fi fost de patru ori în comisia de disciplină, iar colegii săi ar fi știut inclusiv faptul că avea datorii la cămătari și oprire pe salariu, după ce a fost executată silit de judecători.