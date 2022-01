Într-un bloc din București, două zile, m-am simțit ca într-o închisoare secretă. Dacă vrem o țară ca afară, să respectăm și legea! / foto

După două nopți de privare de somn, demnă de tehnicile de tortură folosite de CIA din închisorile secrete, am sunat la Poliție. Locuiesc într-un bloc liniștit din București, dar am avut ghinionul să am de-asupra locuinței o studentă care, atunci când face petreceri, casa devine stadion de fotbal. Se aud zgomote infernale, bubuituri și multă hărmălaie. Și totul ține de la 00.00 până la 05.30. După multe rugăminți, prin mesaje, către proprietară, de a înceta gălăgia, fără niciun rezultat, din moment ce legea spune clar că orele de liniște sunt cuprinse între 22:00-8:00 și 13:00-14:00, am sunat la Poliție în jurul orei 02.30. Era a doua noapte în săptămână în care mă simțeam ca în închisorile secrete unde erai torturat prin privarea de somn.

Polițiștii au venit imediat și au aplicat legea. Au dat amenzi în valoare de 1000 lei. Poate prea mică pentru niște studenți amețiți de alcool care, după plecarea Poliției, au continuat petrecerea până la 05.00 când au venit să urineze și să scuipe la ușa mea, în semn de protest pentru amenda care se pare că este mult prea mică din moment ce au urinat pe ea.

După acest incident, a venit un nou echipaj, dar de această dată, proprietara nu a mai deschis ușa.

Libertatea mea se termină acolo unde începe libertatea altuia

Dacă vrem o țară ca afară, trebuie să taxăm orice derapaj. Dacă vrem o țară ca afară, trebuie să luăm atitudine la orice lucru negativ și să nu mai închidem ochii pe principiul „lasă că merge și așa”. Dacă vrem să trăim în comunitate, trebuie să respectăm legea.

Orele de odihnă, respectiv orele de liniște, sunt prevăzute în Legea nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, cu modificările și completările ulterioare

Este vorba de intervalele orare 22.00 – 08.00 si 13.00 – 14.00.

Pe lângă aceste ore, în adunarea generală a asociației de proprietari a unui bloc, se pot stabili şi alte ore de liniște/odihnă în bloc, în funcție de cerințele celor care locuiesc permanent în imobil, program care se afișează la vedere, pentru a lua la cunoștință de el toți locatarii blocului.

Cei care fac gălăgie se pot alege cu amenzi, care pot ajunge la 1.500 de lei.

În plus, persoanele care vor tulbura în mod repetat liniștea publică și își vor deranja vecinii cu zgomote puternice în orele de liniște și cu muzică la volum mare vor fi amendate sau li se va impune să presteze ore de muncă în folosul comunității, conform Legii nr. 192/2019, care a fost publicată în Monitorul Oficial în octombrie 2019 și care se aplică din 26 ianuarie 2020.

„Tulburarea liniștii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuințele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinația de locuințe ori situat în imediata vecinătate a acestora”, prevede legea.

Amenda pentru nerespectarea orelor de liniște în intervalele precizate pleacă de la 500 de lei și poate ajunge până la 1.500 de lei, în funcție de gravitatea situației și antecedente.

Privarea de somn duce la probleme grave de sănătate

Privarea de somn, chiar și pentru o singură noapte, alterează funcțiile cognitive, precum gândirea logică, abilitatea de a face calcule sau de a crea propoziții complexe. Investigațiile imagistice sugerează că acest lucru se întâmplă din cauza unei scăderi a activității creierului în zone precum lobul prefrontal sau cel pariental. Privarea de somn afectează și activitatea talamusului, a amigdalei și a zonelor corticale. În consecință, sinapsele produse în aceste zone nu mai funcționează corespunzător.

Consecințele privării de somn

Pe termen scurt, privarea de somn poate să provoace:

1. Scăderea capacităților și randamentului intelectual

2. Scăderea vitezei de reacție, ce poate duce la diverse tipuri de accidente, în special în trafic

3. Afectarea memoriei

4. Scăderea calității vieții

Pe termen lung, privarea de somn poate să provoace:

1. Creșterea riscului de boli cardiovasculare, cu precădere hipertensiune arterială, atac de cord, insuficiență cardiacă sau AVC

2. Crește riscul de obezitate din cauza stresului, oboselii și tulburărilor alimentare

3. Crește riscul de tulburări afective, precum depresia, anxietatea sau tulburările de comportament.

