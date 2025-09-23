Întâlnire unică Bill Gates - Robert F. Kennedy Jr. Diferențe majore în politica de vaccinare: Am căzut de acord că nu suntem de acord

Bill Gates l-a întâlnit o singură dată pe secretarul american pentru sănătate Robert F. Kennedy Jr. de la instalarea acestuia în funcţie, iar discuţia a confirmat diferenţele majore dintre cei doi pe tema vaccinurilor, a relatat luni Gates pentru Reuters. Potrivit reprezentanţilor co-fondatorului Microsoft, întâlnirea a avut loc în luna iulie.

Kennedy, cunoscut pentru poziţiile sale de prudenţă şi scepticism faţă de vaccinuri, a început să promoveze schimbări în politica naţională de vaccinare de când a preluat portofoliul sănătăţii. Pe de altă parte, fundaţia lui Gates rămâne unul dintre cei mai importanţi finanţatori ai programelor vaccinale la nivel global, iar Gates însuşi este un susţinător vocal al imunizării.

"Am căzut de acord că nu suntem de acord"

Despre convorbire, Gates a spus că „au căzut de acord că nu sunt de acord” în problema vaccinurilor, dar a subliniat că discuţia nu s-a oprit la diferenţe. "Am trecut peste asta pentru a discuta despre chestiuni în care suntem de acord”, a declarat el pentru Reuters.

Gates a exprimat îngrijorare faţă de răspândirea scepticismului anti-vaccin, argumentând impactul acestuia asupra sănătăţii publice: „Este tragic că ne confruntăm cu acest scepticism în ceea ce priveşte vaccinurile, pentru că chiar dacă numărul deceselor în ţările dezvoltate este probabil să fie mic, fiecare viaţă contează”. El a dat şi cifre menite să ilustreze riscurile: „Peste 1000 de copii fac pojar în SUA şi s-ar putea înregistra 3 sau 4 decese. În Africa ar fi 300 de decese”.

În pofida diferenţelor, Gates şi-a exprimat speranţa unei colaborări pragmatice: „Dacă suntem cu toţii pragmatici, vom găsi o modalitate de a colabora”, a mai afirmat el înainte de evenimentul Goalkeepers al fundaţiei, desfăşurat la New York.

Gates a îndemnat guvernele să intensifice eforturile în lupta împotriva bolilor prin vaccinare

Evenimentul anual al Fundaţiei Gates urmăreşte accelerarea obiectivelor de dezvoltare ale ONU până în 2030, iar Gates a mai anunţat angajamente financiare şi susţinere pentru cercetări în sănătatea maternă şi în alte domenii. De asemenea, el a promis o contribuţie de 912 milioane de dolari pentru Fondul Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei şi Malariei şi a îndemnat guvernele să intensifice eforturile în lupta împotriva acestor boli.

Gates a subliniat totodată potenţialul complementar al activităţii fundaţiei cu politica publică americană, arătând că proiectele sale pot ajuta la reducerea costurilor instrumentelor de prevenire şi tratament în ţările sărace şi în curs de dezvoltare, conform Agerpres.