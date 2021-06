Întâlnire Putin - Biden, la Geneva. Consilierul președintelui rus: Punct mort. Trebuie făcut ceva!

'Relaţiile ruso-americane sunt în prezent în impas, situaţie este aproape de a fi critică. Trebuie făcut ceva', a afirmat Iuri Uşakov, fost ambasador rus în SUA între 1998 şi 2008. Vladimir Putin şi Joe Biden urmează să se întâlnească la Geneva pentru a aborda mulţimea de divergenţe acumulate în ultimul timp între cele două state, de la acuzaţiile de atacuri informatice şi încălcări ale dreptului omului până la tensiuni militare.

'Privesc această întâlnire cu un optimism practic, dar scăzut. Este o primă întâlnire în condiţii dificile', a comentat Uşakov, sugerând că ambasadorii rus şi american - primul rechemat la Moscova, celălalt nevoit să plece la Washington la recomandarea 'insistentă' a autorităţilor ruse pe fondul tensiunilor şi sancţiunilor - ar putea reveni la post dacă summitul va fi încununat de succes. 'Va fi o mare reuşită dacă ambasadorii vor reveni la muncă', a subliniat Uşakov.

Diplomatul rus a precizat că cei doi lideri vor aborda - potrivit programului - probleme legate de stabilitatea strategică, securitatea informaţională, războiul împotriva criminalităţii cibernetice, clima, Arctica şi numeroase conflicte regionale (Siria, Libia, Iran, Afganistan, Ucraina, Coreea de Nord). După convorbiri, fiecare preşedinte va susţine o conferinţă de presă în mod separat. Vladimir Putin urmează după aceea să se întâlnească cu preşedintele elveţian Guy Parmelin, a mai indicat Uşakov.

Preşedintele american Joe Biden şi preşedintele rus Vladimir Putin se vor întâlni la Geneva pe 16 iunie. Putin şi Biden vor discuta cu acest prilej, printre altele, despre pandemia de COVID-19 şi conflicte regionale. Această primă întâlnire între cei doi lideri de la venirea la putere a lui Joe Biden va interveni într-un climat de tensiuni puternice între Washington şi Moscova, pe fondul unor acuzaţii şi sancţiuni reciproce.

Amintim faptul că Vladimir Putin, nu vede cu ochi buni acuzațiile conform cărora Moscova ar duce un război cibernetic împotriva SUA.

Preşedintele rus Vladimir Putin consideră că este "grotesc" să se afirme că Moscova duce un război cibernetic împotriva SUA, într-un interviu acordat canalului de televiziune NBC, ce a fost difuzat luni înaintea întâlnirii cu omologul său american Joe Biden la Geneva, relatează Agerpres, citând France Presse.



"Am fost acuzaţi de tot felul de lucruri", în special "ingerinţă în alegeri" şi "atacuri cibernetice", a spus Putin, susţinând că "nici măcar o dată, ei (cei care acuză) nu s-au obosit să prezinte vreo dovadă". "Sunt surprins că nu am fost încă acuzaţi că am provocat mişcarea Black Lives Matter", a exclamat ironic şeful statului rus, citat de publicaţia independentă rusă Meduza.



Mai multe mari companii, cum ar fi gigantul mondial al cărnii JBS sau operatorul celei mai mari conducte de petrol din SUA, Colonial Pipeline, au fost recent victime ale unor atacuri cibernetice de tip ransomware atribuite unor grupuri de hackeri cu sediul în Rusia.