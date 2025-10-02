Insule preferate de români, lovite de inundații

Mai multe zone din vestul Greciei sunt afectate de vreme severă, inundațiile provocate de fenomenele meteo periculoase ducând la închiderea școlilo, potrivit politic.gr.

Ultimul val de furtuni a lovit intens vestul țării, iar ploile torențiale și vânturile puternice sunt așteptate să se extindă în toată Grecia în zilele următoare.

Școli închise în Zakynthos

În Zakynthos, școlile și grădinițele rămân închise, iar Secretariatul General pentru Protecție Civilă avertizează populația să fie precaută și să ia măsuri de autoprotecție.

Familie împotmolită în noroi, în Corfu

În Corfu, un cuplu de turiști britanici, alături de copilul lor, a rămas blocat pe un drum noroios și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi salvați.

În orașul Volos, aflat pe coasta de est a Greciei, Facultatea de Agronomie a fost inundată, cu pagube importante în laboratoare și echipamente și cu efecte serioase asupra procesului educațional.

Pe insula Rodos, lovită de furtuni, primarul a anunțat suspendarea tuturor unităților de învățământ, de la grădinițe la licee, potrivit greekcitytimes.

Vreme severă până vineri