€ 5.0837
|
$ 4.3258
|

Subcategorii în Stiri

 
Data actualizării: 22:09 02 Oct 2025 | Data publicării: 22:08 02 Oct 2025

Insule preferate de români, lovite de inundații
Autor: Iulia Horovei

grecia insule travel turism vacanta Sursa foto: Freepik
 

Fenomenele meteo severe afectează o bună parte din continentul european.

Mai multe zone din vestul Greciei sunt afectate de vreme severă, inundațiile provocate de fenomenele meteo periculoase ducând la închiderea școlilo, potrivit politic.gr.

Ultimul val de furtuni a lovit intens vestul țării, iar ploile torențiale și vânturile puternice sunt așteptate să se extindă în toată Grecia în zilele următoare.

Școli închise în Zakynthos

În Zakynthos, școlile și grădinițele rămân închise, iar Secretariatul General pentru Protecție Civilă avertizează populația să fie precaută și să ia măsuri de autoprotecție.

Familie împotmolită în noroi, în Corfu

În Corfu, un cuplu de turiști britanici, alături de copilul lor, a rămas blocat pe un drum noroios și a fost nevoie de intervenția pompierilor pentru a fi salvați.

În orașul Volos, aflat pe coasta de est a Greciei, Facultatea de Agronomie a fost inundată, cu pagube importante în laboratoare și echipamente și cu efecte serioase asupra procesului educațional.

Pe insula Rodos, lovită de furtuni, primarul a anunțat suspendarea tuturor unităților de învățământ, de la grădinițe la licee, potrivit greekcitytimes.

Vreme severă până vineri

Comisia de Evaluare a Riscurilor a fost convocată pentru a analiza situația, iar mesaje de avertizare au fost trimise prin serviciul de urgență 112 către locuitorii din Insulele Ionice și din alte regiuni precum Ahaia și Messinia, aflate în vestul și sudul Greciei.

Serviciul Național de Meteorologie din Grecia a prelungit buletinul meteo de urgență, care anunță fenomene extreme, inclusiv furtuni și căderi izolate de grindină, până vineri, 3 octombrie. Majoritatea regiunilor din Grecia vor fi afectate.

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

grecia
zakynthos
corfu
volos
meteo
conditii nefavorabile
conditii meteo periculoase
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 29 minute
Look-ul Emmei Stone stârnește controverse. Fanii actriței, împărțiți după cele mai noi fotografii
Publicat acum 42 minute
ANAF i-a luat casa lui Klaus Iohannis din centrul Sibiului. De ce spune Bogdan Chirieac că o să-l simpatizăm enorm
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Avertismentul unei companii aeriene: Până la 600 de zboruri anulate zilnic din cauza grevelor
Publicat acum 1 ora si 8 minute
Vladimir Putin susține că nu vrea să atace NATO: "Calmaţi-vă, dormiţi liniştiţi"
Publicat acum 1 ora si 15 minute
Unde ninge abundent acum în România VIDEO
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Sep 2025
Aeroportul din Bruxelles anulează toate zborurile. Niciun zbor de pasageri nu pleacă
Publicat pe 30 Sep 2025
Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Președintele a uitat protocolul / video viral
Publicat pe 30 Sep 2025
A murit medicul Coriolan Ulmeanu, unul dintre cele mai mari nume ale pediatriei românești
Publicat pe 30 Sep 2025
Volodymyr Z. a fost reținut în Polonia. E suspectat de implicare în distrugerea Nord Stream
Publicat pe 30 Sep 2025
Uraganul Gabriel aduce vreme caldă în România. Schimbare importantă de vreme după răcirea accentuată
 
decizia ccr pentru pensiile speciale pe 8 octombrie sau la un nou referendum Decizia CCR pentru pensiile speciale, pe 8 octombrie sau la un nou referendum

de Val Vâlcu

toiu vs szijjarto analiza pe discursul de la adunarea generala onu Țoiu vs Szijjártó. Analiză pe discursul de la Adunarea Generală ONU

de Val Vâlcu

cine o protejeaza pe mama ii protejeaza copilul copilul este o extensie a mamei inclusiv cand ea vede o singura scapare Cine o protejează pe mamă, îi protejează copilul. Copilul este o extensie a mamei, inclusiv când ea vede o singură scăpare

de Roxana Neagu

vezi arhiva de editoriale
 
x close