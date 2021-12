Corina Caragea, îndrăgita jurnalistă PRO TV, la New York. Imagini de POVESTE

Corina Caragea a ales să petreacă un sejur de vis la New York.

Corna Caragea, jurnalista Pro TV, a plecat într-un sejur de vis la New York. Orașul tuturor posibilităților, New Yorkul strălucește în această perioadă sub toate decorațiunile de Crăciun, acest lucru putând fi observat în pozele prezentatoarei TV. Și Corina Caragea strălucește, afișând în pozele postate pe pagina sa de socializare un zâmbet imens.

Jurnalista și-a păstrat apariția îndrăgită în cadrul programului de sport al televiziunii naționale la care activează de ani de zile. Aceasta a fost observată de nenumărați bărbați și burlaci de carieră, însă profesionalismul ei le-a impus limite. De altfel, aceasta spunea în trecut:

"Pot spune sigur cifra celor care au reușit să treacă de un buchet de flori, un cadou sau un apel telefonic: zero. Am știut să îi țin la o distanță profesională. Cunosc câțiva sportivi, îi apreciez și vorbesc civilizat cu ei, însă în cu totul alt context, avem prieteni comuni sau le-am luat interviu pentru blogul meu, nicidecum altceva.

Plus că nici fotbaliștii nu sunt toți la fel, cum nici toate fetele care apar la TV nu sunt la fel. Nu e corect să pună cineva o etichetă.", a declarat Corina Caragea pentru Viva în 2020.

Brad de Crăciun incendiat la New York

Un brad mare de Crăciun în afara sediului televiziunii Fox, din centrul Manhattanului a fost incendiat de un piroman, care a fost luat rapid în custodie, scrie ABC7 New York.

Copacul de aproximativ 15 metri, de pe Sixth Avenue, a luat foc miercuri, chiar înainte de ora 12:15. Flăcările puternice s-au extins apoi la copacii mai mici decorați din jur. Un bărbat în vârstă de 49 de ani, observat de agenții de securitate ai clădirii urcându-se în brad, a fost luat în custodia poliției.

Securitatea clădirii l-a indicat pe bărbat către ofițerii de poliție arondați la Rockefeller Center, în apropiere. Acesta avea o brichetă în posesia lui. Suspectul a fost identificat sub numele de Craig Tamanaha, în vârstă de 49 de ani, persoană fără adăpost, cu ultima adresă cunoscută în Brooklyn.

Tamanaha este acuzat de rele intenții, punerea în pericol a celor din jur, incendiere, încălcarea unui spațiu nedestint publicului și perturbarea liniștii publice. Piromanul, care urmează să apară astăzi în instanță, are trei arestări anterioare: două pentru deținere de droguri și una pentru ebrietate publică.

Motivul incendiului este neclar, dar poliția spune că Tamanaha pare să fi acționat singur.